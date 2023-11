Unbekannte beschmieren Neubau in Wemding mit roter Farbe. Die Polizei sucht die Täter, die einen Schaden in Höhe von 3000 Euro verursacht haben.

Unbekannte machten sich mit roter Farbe an einem Neubau in der Borkengasse 14 in Wemding zu schaffen. Wie die Polizei mitteilt, beschmierten sie mehrere Fenster und Türen des Anwesens und verursachten dadurch Schaden in Höhe von 3000 Euro. Diese Sachbeschädigung ist im Zeitraum vom 24. November, 18 Uhr, bis 25. November, 8.10 Uhr, passiert. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird um Hinweise an die Polizei Donauwörth unter 0906/706670 gebeten. (AZ)