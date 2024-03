Unbelehrbarer Gast benimmt sich in Lokal daneben

Der 37-jährige Mann wird schließlich wegen Hausfriedensbruchs angezeigt, nachdem erst die Polizei gerufen werden musste.

In einem Wemdinger Lokal benahm sich am Sonntag ein Gast dermaßen daneben, dass eine Kellnerin die Polizei holen musste. Der 37-jährige Mann hielt sich abends in dem Gasthaus am Marktplatz auf und war nicht dazu zu bewegen, sich anständig zu verhalten. Unter anderem hörte er auch nicht auf, in den Räumlichkeiten zu rauchen. Als ihm schließlich Hausverbot erteilt wurde, ignorierte er dieses. Daher rief die Kellnerin gegen 20.30 Uhr die Polizei. Auch den Donauwörther Beamten gegenüber weigerte sich der 37-Jährige zunächst, das Gebäude zu verlassen. Nach deeskalierender Belehrung über die sonst folgenden Maßnahmen leistete der Mann schließlich den Anweisungen der Streife Folge und ging nach Hause. Er wurde wegen Hausfriedensbruch angezeigt. (AZ)