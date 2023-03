Unfall mit zwei Lkw in Wemding

Zwei Lkw sind in Wemding in einen Unfall verwickelt. Dabei entsteht Sachschaden.

Bei einer Kollision von zwei Lastwagen in Wemding ist Sachschaden entstanden. Wie die Polizei berichtet, streiften sich die beiden Sattelzüge am Mittwoch um 14.45 Uhr in der Straße Kehläcker. Ein 22-jähriger Berufskraftfahrer hielt sich den Feststellungen der Beamten nach nicht so weit rechts wie vorgeschrieben. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 128,50 Euro hinterlegen, um seine Fahrt fortsetzen zu können. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro. (AZ)

