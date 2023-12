Wildschwein verursacht bei Wemding zwei Wildunfälle

Zwei Autofahrer prallen bei Wemding mit einem Wildschwein zusammen. Das Tier überlebt beide Zusammenstöße.

Ein Wildschwein hat am Dienstag bei Wemding zwei Wildunfälle verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 59-jähriger Autofahrer um 12.45 Uhr auf der Staatsstraße 2214 von Wemding in Richtung Monheim. Kurz nach dem Wemdinger Ortsende-Schild rannte ein Wildschwein von rechts auf die Fahrbahn und prallte in die Beifahrerseite des Autos. Hierdurch entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Das Tier änderte seine Richtung und prallte daraufhin in die Front des Autos eines 30-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Eine Zeit lang lag das Tier den Angaben bewusstlos auf der Fahrbahn, danach rannte es in ein nahegelegenes Waldstück. (AZ)