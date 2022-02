Interview

12:36 Uhr

Warum reißt Eltern bei der Kindererziehung der Geduldsfaden, Frau Grimm?

Plus Meist ist in der Theorie klar, wie man Kinder erzieht. Die Umsetzung hinkt diesem Ansatz manchmal hinterher. Im Interview erklärt Psychologin Nina Grimm, woran das liegt.

Von Birgit Hofmann

Frau Grimm, "gottverdammte Scheiße" schoss es Ihnen durch den Kopf, "jetzt hör auf" schrien Sie Ihre Tochter an. Kurz drauf waren Sie entsetzt, wie Sie so ausflippen konnten. Diese Szene beschreiben Sie in Ihrem Buch – was war damals vor sechs Jahren passiert?



Nina Grimm: Ich hatte gerade angefangen zu arbeiten als junge Therapeutin in der Psychiatrie. Meine Tochter war anderthalb Jahre alt und sollte zur Tagesmutter gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

