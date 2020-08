vor 53 Min.

18-jähriger Fahranfänger mit Alkohol am Steuer in Kissing erwischt

0,8 Promille Alkohol im Atem wies ein 18-Jähriger auf, den die Polizei am Donnerstagnacht in Kissing kontrollierte

Lange hatte er seinen Führerschein nicht: Einen 18-jährigen Fahranfänger erwischte die Polizei in Kissing mit Alkohol am Steuer. Was ihn nun erwartet.

0,8 Promille Alkohol im Atem wies ein 18-Jähriger auf, den die Polizei am Donnerstagnacht kontrollierte. Der junge Mann war mit seinem Audi um kurz nach 1 Uhr in der Kissinger Keltenstraße unterwegs, als die Polizeibeamten ihn anhielten.

Alkohol am Steuer in Kissing: 18-Jährigen erwartet ein Monat Fahrverbot

Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein Monat Fahrverbot. (pos)

