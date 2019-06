vor 34 Min.

Abschlussprüfungen für Realschüler in Friedberg und Mering

Die Schüler der Konradin-Realschule in Friedberg und der staatlichen Realschule in Mering schrieben am Mittwoch in Deutsch ihre erste Abschlussprüfung zur Mittleren Reife.

Am Mittwoch stand für die Realschüler in Friedberg und Mering die Klausur in Deutsch an. Viele wechseln an eine Fachoberschule, andere machen eine Ausbildung.

126 Schüler aus fünf Klassen schrieben am Mittwoch an der Konradin-Realschule in Friedberg ihre Deutschklausur zur Mittleren Reife (Foto). Die Fachlehrer wählten dazu aus den zentral gestellten Aufgaben vier aus neun Themen aus. In Friedberg verständigten sich die Kollegen unter anderem auf Erörterungen zu den Bereichen „Soziales Engagement junger Menschen“ und „Beliebtheit von Elektrofahrrädern“.

An der staatlichen Realschule in Mering absolvierten 88 Schüler aus vier Klassen am Mittwoch ihre Deutschprüfung, wie Direktor Andreas Pimpl mitteilte. Damit sei der Jahrgang dünn besetzt. Zum Vergleich: 2018 schrieben 112 Jugendliche die Klausuren zur Erlangung der Mittleren Reife.

Realschulen: Prüfungen in Englisch und Mathe kommen noch

Alle Schüler müssen am Freitag in Englisch sowie am Montag in Mathematik weitere Klausuren schreiben. Zusätzlich wählt jeder ein viertes Fach, in dem er geprüft wird. Am 5. Juli endet die Klausurphase dann, zwei Wochen später finden die Abschlussfeiern statt. Der Direktor Anton Oberfrank von der Konradin-Realschule in Friedberg ist optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass es alle schaffen und hoffe, dass wir wie üblich über dem bayernweiten Notenschnitt liegen werden.“ Seiner Aussage nach verbessern sich viele bei den Abschlussprüfungen: „Das spricht für eine gute Vorbereitung durch die Lehrer und dafür, dass die Schüler im Endspurt noch mal einen Zahn zulegen.“

Friedberger Realschüler haben Berufswünsche geäußert

Knapp die Hälfte der Friedberger Absolventen wird nach der Mittleren Reife wohl an die Fachoberschule Friedberg wechseln, der Rest eine Ausbildung starten. Die Berufswünsche der Friedberger Realschüler reichen von klassischen Tätigkeiten wie Steuerfachangestellter bis hin zu eher exotischen wie Diätassistent

