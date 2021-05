Adelzhausen

Radmuttern von Sprinter und Anhänger gelockert

An einem Mercedes Sprinter und dessen Anhänger wurden die Radmuttern gelockert.

Ein Sprinter steht mit Anhänger in der Lantmarstraße in Landmannsdorf. An jeweils einem Reifen werden die Radmuttern gelockert. Die Polizei bittet um Hinweise.

