Wegen Zwangsräumung: Mann drohte, ein Wohnhaus in die Luft zu jagen

Plus Ein 49-Jähriger drohte, ein Haus zu sprengen. Als ihm deshalb der Prozess gemacht werden soll, erscheint er nicht. Nun wird er per Haftbefehl gesucht.

Ein 49-Jähriger aus einer kleinen Gemeinde im Landkreis-Süden hat sich gegen die Zwangsräumung seiner Mietwohnung mit der Drohung gewehrt, das Haus in die Luft zu sprengen. Bei ihm wurden daraufhin zwei Pistolen mit Munition und weitere Waffen, für die er keine Lizenz hatte, gefunden.