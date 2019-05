Alle gewinnen – und eine Frau besonders

Der Start des neuen Museums im Friedberger Schloss ist geglückt. Das ist vor allem der Leiterin, Alice Arnold-Becker, zu verdanken.

Das Museum im Wittelsbacher Schloss ist gelungen. So schlicht und einfach kann man es sagen. Denn es glückte nicht nur, viele und ganz verschiedene Menschen anzulocken. Am Sonntag ging wohl auch niemand unzufrieden nach Hause. Das ausgefeilte Konzept kommt an.

Es wartet kein Rundgang, bei dem man trocken etwas über seine Stadt erfährt, so wie mancher sich einen Museumsbesuch im Schloss vorstellen mag. Tatsächlich gleicht die Ausstellung vielmehr einer spannende Reise, die auf unterschiedliche Weisen bestritten werden kann. Egal, ob man nur Exponate schauen will oder die Historie lieber filmisch erlebt. Egal, ob die Interessen eher bei hochwertigen Uhren oder den Mammuts liegen, die hier einst ansässig waren.

So dürfen sich alle Bürger aus Friedberg und der Region als Gewinner fühlen, nachdem es vier Jahre lang keine Ausstellung gab. Besonders ist allerdings Museumsleiterin Alice Arnold-Becker hervorzuheben. Sie hat nicht nur Durchhaltevermögen gezeigt und ein Projekt mit vielen Hürden zu Ende gebracht. Arnold-Becker hat dies vor allem mit großer Liebe zum Detail getan. Die Ausstellung ist ihr Werk – ein ausgesprochen schönes.

