20.08.2018

Alpenverein geht auf Eistour

Meringer Bergsteiger wagen sich hoch hinauf

Die Wildspitze, mit 3772 Metern der zweithöchste Gipfel Österreichs, war das Ziel der viertägigen Eistour des Meringer Alpenvereins. Die meisten der Bergsteiger – darunter etliche Frauen – wählten schon für den Anmarsch vom Riffelsee zum Taschachhaus die anspruchsvollere Variante über den Wurmtaler Kopf mit 3228 Metern.

Am nächsten Tag war wegen des etwas schlechteren Wetters kein Gipfelsturm angesagt – Gelegenheit z. B. zu Übungen auf dem Eis. Und am dritten Tag konnte die Wildspitze in Angriff genommen werden: In sieben Seilschaften stiegen die Alpinisten in unterschiedlichen Routen über den Gletscher auf das Dach Nordtirols. Nach zwölf anstrengenden Stunden konnten alle auf der Hütte feiern. Am letzten Tag ging es über das Ölgrubenjoch auf 3044 Metern hinab zum Gepatschhaus.

