Als Prüfungsbester zum 8. Dan

Großmeister Helmut Eberle aus Kissing erklimmt die nächste Stufe in seiner Karriere. Auch der Nachwuchs zeigt sich bei den Prüfungen bestens vorbereitet.

Am Wochenende fanden in der Sportschule Kissing in einem besonderen Rahmen Dan-Prüfungen des World Taekwondo (vormals World Taekwondo Federation) sowie des Deutschen Hanmudo Kollegiums (DHK) statt. Dabei standen sieben Prüflinge zu einer Schwarzgurtprüfung an – darunter Sportschulenleiter Helmut Eberle zum 8. Dan.

Als Prüfer fungierten Großmeister Jae Hee Chang (8. Dan) sowie Großmeister Reinhard Rollenhagen (4. Dan) und Meister Helmut Eberle senior (3. Dan).

Im Vorfeld hatten sich aber zunächst die Kinder zwei Stunden zu beweisen, Prüfungsbeste wurden hier Tim Hamann und Amy Nürbchen.

In der anschließenden vierstündigen Dan-Prüfung hatten die Prüfungsteilnehmer neben der Grund- und Fallschule, die im Prüfungsprogramm geforderten Bein- und Schlagtechniken, Formen, Ein-Schritt-Kampf, Hebel, Griffe und Würfe zu demonstrieren. Bei den Fortgeschrittenen war auch die Waffenabwehr gefordert, welche Techniken gegen Angriffe mit Messer, Pistole, langem und kurzem Stock beinhaltete. Beim Selbstverteidigungs-Freikampf hatte man sich gegen mehrere Angreifer zu verteidigen, beim Taekwondo-Freikampf war der Zweikampf in Schutzausrüstung gefordert. Zum Abschluss war der Bruchtest gefordert, bei welchem die einzelnen Prüflinge mehrere Bretter zu zerschlagen hatten – bei Helmut Eberle waren es gar sieben an der Zahl.

Ihre Schwarzgurt-Prüfung legten erfolgreich ab:

Helmut Eberle 8. Dan Hanmudo (Taekwondo und Hapkido)

Sven Kosturik 2. Dan Taekwondo

Charlotta Leiter 2. Dan Taekwondo

MarkusDieminger 2. Dan Hapkido

LukasDieminger 2. Dan Hapkido

SaiReddy Chirra 1. Dan Taekwondo

NicoGebler 1. Dan Hapkido

Bei der Urkundenverleihung konnten die Prüflinge die Glückwünsche der Prüfer entgegennehmen. Die frischgebackenen Schwarzgurte bekamen außerdem von ihrem Großmeister ihren neuen Gürtel, den langersehnten Schwarzgurt, umgebunden.

Bei der Wahl zum Prüfungsbesten entschied sich das Prüfungsgremium am Ende für den Sportschulenleiter Helmut Eberle.

