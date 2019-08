vor 39 Min.

Als in Mering noch der „Eiskönig“ regierte

Im Rahmen ihrer Recherchen für die Meringer Ortschronik stoßen Autoren des Heimatbuchs auf „süße Erinnerungen“. Vorläufer der Eisdielen war der Spachteleisstand.

Von Heike John

Italienisches Flair und die erfrischende Kugel gegen Sommerhitze bieten heutzutage mit Eis Gazzola und Dolce Angolo gleich zwei Eisdielen in Mering. Und das viel beworbene Lidl Bauernhofeis darf auf keiner Festivität fehlen. Bevor jedoch Rino Gazzola aus Castellfranco 1962 nach Deutschland kam und 1964 in Mering seine erste Eisdiele, das Eiscafé Roma in der Augsburger Straße 5, eröffnete, regierte in Mering der „Eiskönig“.

Der Pole Otto Labenski stellte ab 1948 bis in die 1950er Jahre Speiseeis mit den Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade her und fuhr mit seinem mobilen Verkaufswagen durch den Ort. Diesen hatte Schreiner Erle für ihn gebaut. Auf diesen sogenannten Eiskönig oder Eis-Otto stieß Katharina Axtner aus Unterumbach im Rahmen ihrer Recherchen für die Meringer Ortschronik.

Meringer Geschäftswelt wird unter die Lupe genommen

Für das zum tausendjährigen Jubiläum der Marktgemeinde im Jahr 2021 entstehende Heimatbuch nimmt die Autorin die Meringer Geschäftswelt näher unter die Lupe. Sie schreibt die Kapitel zum Thema Handwerksbetriebe, Industrie, Handel und Gastronomie in Mering. An den Eis-Otto erinnert sich auch der Meringer Ortshistoriker Johann Weber, der in der Marktgemeinde aufwuchs und selbst auch am Heimatbuch mitarbeitet. Sogar den Werbespruch, mit dem der Eiskönig seine süße Schleckerei anbot, hat Weber noch parat: „Wer einmal schleckt, der weiß wie’s schmeckt, der schleckt den ganzen Otto weg“. Als die Anforderungen an Sauberkeit und Qualität strenger wurden, gab Otto Labenski auf und arbeitete als Anstreicher. Der Eis-Otto war zwar der erste Eisverkäufer in Mering, der einen mobilen Verkauf hatte.

„Den ersten Straßenverkauf hatte jedoch meine Oma Anna Schwarz“, weiß Anton Schlickenrieder inzwischen. Der Meringer ist derzeit ebenfalls als Autor für die Meringer Ortschronik tätig und arbeitet was das Geschäftsleben betrifft der Unterumbacher Autorin Katharina Axtner zu.

„Laut den Erinnerungen meiner Schwester Eva Mayer, Jahrgang 1945, fing unsere Oma relativ bald nach dem Neubau des Hauses an der Münchener Straße durch meinen Vater Anton Schlickenrieder senior mit dem Spachteleis- und Süßwarenverkauf an.“

Früchte aus dem eigenen Garten für das Eis in Mering

Es gab Milcheis, Nusseis und, sobald es ging, wurden Früchte des eigenen, großen Gartens in der Eckenerstraße verwendet. Es wurde im Sommer und Herbst immer auch Obst zum Verkauf angeboten, anfangs viele Erdbeeren, später in größerem Umfang Johannisbeeren und Äpfel. Den Straßenverkauf betrieb Anna Schwarz von 1958 bis etwa 1970, sobald das Wetter es zuließ und natürlich nur an sonnigen Tagen sowie an allen Markt- und Volksfesttagen sowie später beim Waldfest der Trachtler.

Danach stellte ihre Tochter Martha Schwarz, die Mutter Anton Schlickenrieders, auf Softeis um, behielt aber ansonsten die kleine Eisdiele bei. Die Eistüten wurden immer zugekauft.

Im selben Haus direkt nebenan logierte ab 1957 die Firma Konsum, eine Art Einkaufsgemeinschaft, die später den ersten Supermarkt in Mering aufbaute, als sie 1975 weiter Richtung Marktplatz wechselte. Der Eisverkauf seiner Mutter ging bis ins Jahr 1980, erinnert sich Anton Schlickenrieder.

