vor 37 Min.

Angetrunkener Mann fliegt bei Verkehrskontrolle in Mering auf

Ein Mann ist in Mering angetrunken Auto gefahren.

Ein 45-Jähriger durfte in Mering am Donnerstag nicht weiterfahren, da er 0,74 Promille Alkohol im Blut hatte. Ihn erwarten ein Bußgeld sowie ein Monat Fahrverbot.

Bei einer Verkehrskontrolle ist ein angetrunkener 45-Jähriger in Mering erwischt worden. Am Donnerstag gegen 21.45 Uhr fand in de Kanalstraße die Kontrolle durch Polizeibeamte statt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 45-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz. Es drohen ein Bußgeld und einmonatiges Fahrverbot. (tril)

