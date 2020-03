09:58 Uhr

Arbeiter fällt von Gerüst und muss in die Uniklinik

An einer Baustelle in der Bürgermeister-Schauer-Straße fiel ein Bauarbeiter nach Angaben der Polizei Friedberg etwa zwei Meter von einem Gerüst herunter. Der 25-Jährige prallte dabei mit einem Arm gegen eine Metallschiene. Daraufhin wurde er wegen der schweren Verletzung, die er dadurch erlitt, mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen. (pos)

