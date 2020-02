vor 2 Min.

Ausflug für bedürftige Familien

Die Eltern der evangelischen Kindertagesstätte Spielburg in Kissing haben vor Weihnachten für den Asylhelferkreis Kissing gesammelt. Mütter des Elternbeirats und einige Kinder konnten jetzt eine Spende von 200 Euro an die Asylbeauftragte Petra Hamberger überreichen. Bedürftigen Familien soll damit ein Ausflug in den Zoo Augsburg ermöglicht werden. Eine schöne Aktion, die, so die Einrichtungsleitung, gerne im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden kann.

Themen folgen