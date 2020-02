Bahnhofstraßen-Umbau in Friedberg: Händler tun sich schwer

Plus Die Sanierung der Bahnhofstraße in Friedberg zieht sich hin. Das sorgt bei Geschäftsleuten für Unmut. Was erhoffen sie sich vom Millionenprojekt?

Es schwingt ein wenig Resignation mit, wenn Mathias Gruner über die Bahnhofstraße spricht. Seit Langem hat der Goldschmied hier sein Geschäft und hat den Niedergang der Straße miterlebt. Nun wird sich die lange geplante Sanierung noch weiter hinziehen.

„Wir hoffen einfach, dass es bald vorbei ist“, sagt Gruner über das Projekt, das Januar nächsten Jahres starten und insgesamt elf Monate dauern soll – die Sanierung des Kriegerdenkmals noch nicht eingerechnet. Gruner und seine Partnerin Petra Thorwarth wirken zermürbt, wenn es um das Thema geht.

Sie haben weiterhin ihre Kunden, es werden jedoch weniger. Deshalb öffnet Gruner auch seit Jahren das Geschäft nicht mehr an den Marktsonntagen. Und er befürchtet, dass sich die langwierigen Bauarbeiten nicht gerade positiv aufs Geschäft auswirken. Petra Thorwarth wünscht sich, dass die Straße danach wieder zu der Flaniermeile wird, wie die Friedberger sie einst kannten und schätzten.

Wie berichtet, plant die Stadt hier eine Pflasterung mit Natursteinen, leicht abgesenkte Gehwege und Kletterrosen an den Häuserwänden. 3 Millionen Euro sind dafür (inklusive der Verlegung neuer Kabel und Leitungen) veranschlagt.

Rübsamen-Chef sagt: Bahnhofstraße braucht einen Magneten

Auch ein Kenner des Themas Einzelhandel hatte sich für Verbesserungen an der Bahnhofstraße stark gemacht: Erich Vowohlt, Inhaber des Modehauses Rübsamen und lange Jahre Präsident des Bayerischen Einzelhandelsverbandes. Aufenthaltsqualität sei das A und O für den Handel, sagte er bereits 2016 im Gespräch mit unserer Redaktion. Seiner Ansicht nach bräuchte die Straße außerdem einen „Magneten“ – ein Ankermieter, der Unvergleichbares anbietet und so die Menschen in die Straße lockt.

Wie schwierig es ist, hier etwas Neues anzusiedeln, haben Mirjam und Willi Weißgerber erleben müssen. Ihr Altstadtcafé an der Ecke zur Ludwigstraße liegt an exponierter Stelle und läuft sehr gut. Als Mirjam Weißgerber aber 2015 den Geschenkladen „Kleinigkeiten“ ein paar Schritte die Straße hinunter eröffnete, lief er nicht. „Kleinigkeiten“ ist inzwischen geschlossen, die SPD hat dort jetzt vor der Wahl einen Treffpunkt eingerichtet. Weißgerbers sehen vor allem das Internet als Konkurrenz. Mirjam Weißgerber ist daher skeptisch, ob die Sanierung der Bahnhofstraße überhaupt Vorteile bringt.

Der Umbau der Bahnhofstraße ist Teil eines Konzeptes, das der gesamten Friedberger Innenstadt neuen Glanz verleihen soll. Bereits 2004 war dafür ein Wettbewerb ausgeschrieben worden. Vom Entwurf wurde bislang nur die Ludwigstraße umgesetzt. Außer der Bahnhofstraße steht auch noch das heiß diskutierte Thema Marienplatz auf der Agenda.

Derweil werden die Leerstände in der Bahnhofstraße mehr. Zuletzt schloss der Hörgeräte-Akustiker Geer. Frühere Läden werden in Büros oder Praxen umgewandelt. Neueröffnungen wie den IT-Dienstleister BA-Cleverclub gibt es nur wenige. Die Ansichten von Planern, Kunden und Händlern, woran das liegt, gehen oft weit auseinander.

Bahnhofstraße: Gibt es genug Parkplätze?

Während Experten wie Vorwohlt Friedberg zum Beispiel ein sehr gutes Angebot an Parkplätzen bescheinigen, machen Händler sich in der Regel Sorgen darum. So auch beim Hörgeräte-Akustiker Iffland-Hören. „Zu uns kommen oft Kunden, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind“, sagt die Mitarbeiterin Gudrun Lober. Auch Lieferanten tun sich ihr zufolge oft schwer mit dem Parken.

Sieglinde Dörr ist die Inhaberin des Friseursalons Sigi. Sie ist vor einiger Zeit von der unteren Bahnhofstraße weiter nach oben gezogen und hat nun nicht nur „eine schöneres Haus“, wie sie selbst sagt, sondern auch mehr Kunden. Während andere Läden wie das Teegeschäft bis zu 90 Prozent Stammkundschaft haben, kommen zu ihr auch Laufkunden. Dörr wünscht sich vor allem weniger Leerstände und dafür mehr Vielfalt. „Dann kommen mehrere Leute zum Schauen und halten sich hier auf.“ "

