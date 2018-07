11.07.2018

Baustart ist noch nicht fix

Die Steinacher Feuerwehr braucht weiter viel Geduld

Von Christina Riedmann-Pooch

Nachdem einige Steinacher Bürger, die alle der Freiwilligen Feuerwehr angehören, als Zuhörer zur Gemeinderatssitzung gekommen waren, fragte Roland Söhl nach dem Stand der Dinge zum Feuerwehrhaus Steinach. Insbesondere wollte er wissen, ob es noch mit dem versprochenen Baubeginn zum Herbst dieses Jahres klappen würde.

Der Hintergrund: Im Frühjahr war bekannt geworden, dass zum Spatenstich des Feuerwehrhauses noch eine sogenannte Werkplanung fehle, die von einem Architekten ausgeführt werden muss. Dies ist für die Detailplanung vorgeschrieben. Dafür muss eine Ausschreibung stattfinden, bei der mindestens drei Architekten benannt werden müssen. Dies sei der nächste Schritt der Planung – hieß es vor drei Monaten.

Geschäftsführer Rainer Fieber informierte, dass am kommenden Montag ein Gespräch mit einer Architektin geplant sei. Wie lange das Prozedere und insbesondere die Planungsarbeit dauere, könne er allerdings nicht vorhersagen.

lHochwasserrückhaltebecken Das Wasserwirtschaftsamt informierte die Gemeinde, dass die Ertüchtigung der Feldwege im Rahmen der Baumaßnahmen zum Hochwasserrückhaltebecken am 9. Juli beginnt.

lDorfladen Voraussichtlich am 28. September soll eine Bürgerinformationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle Merching zum Dorfladen stattfinden. Damit möglichst viele Bürger daran teilnehmen, sollen im Vorfeld auch Flugblätter an alle Haushalte verteilt werden.

lGewässerunterhalt Der Bauhof Merching schlägt Maßnahmen zum Unterhalt der Gewässer III. Ordnung in Höhe von 5000 Euro vor, welche 2019 die Schmiechach betreffen. Insbesondere zwei deren Wehre sollen gereinigt und wieder instand gesetzt werden. Für das mittlere Wehr ist eine größere Maßnahme nötig, da es sich in seiner sehr massiven Bauweise von den anderen beiden unterscheidet. Ziel ist es, den Durchfluss und den Fischaufstieg des Gewässers zu unterstützen.

Roland Söhl hakte noch einmal wegen der umgestürzten Bäume über der Schmiechach nach, um deren Entfernung er vor Pfingsten gebeten hatte. Der Bauhof werde sich darum in Kürze kümmern, hieß es seitens der Gemeindeverwaltung. Auch Hochdorfs Ortssprecher Reinhard Helfer machte auf diverse Flurschäden entlang des Finsterbachs aufmerksam: Diese seien wohl auch durch rege Bibertätigkeit entstanden. (crp)

