vor 8 Min.

Benefizkonzert finanziert Ministrantengewänder

Ein großer Erfolg war das Benefizkonzert in Kissing, das Mesnerin Susanne Schneider zusammen mit Ilse Metzger organisiert hatte. Bereits zum zweiten Mal luden sie zu einem besonderen Konzerterlebnis in die barocke Pfarrkirche im Kissinger Altort. „Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt“, freute sich Ilse Metzger. „Wir hatten nicht erwartet, dass es so voll wird.“ Die Kissinger und ihre Gäste genossen das stimmungsvolle Ambiente in dem Gotteshaus, das von Julian Metzger beleuchtungstechnisch in verschiedene Farben getaucht wurde. Auch musikalisch ging das Konzept auf und es war ein stimmiges Zusammenspiel der einzelnen Gruppen. Als Mitwirkende zu Gast waren der Musikverein Obergriesbach und der Liederkranz Mering, sowie eine Gruppe der Kissinger Kirchenspatzen. Instrumental gestaltet wurde der Konzertabend von Tobias Reinsch an der Orgel, Eva Reinsch am Cello und Johanna Weinfurter mit der Klarinette. Herbert Fitzka erzählte Adventsgeschichten. Im Anschluss gab es Bratwurstsemmeln und Glühwein im aufgebauten Zelt vor der Kirche. Dort wurden auch selbst gestaltete Engel und Kerzen verkauft. Dieser Verkaufserlös ergab zusammen mit dem Kartenverkauf eine Summe von 900 Euro. Nach dem Wunsch von Pfarrer Alfredo Quintero wird dieses Spendengeld für die Anschaffung neuer Ministrantengewänder verwendet. „Es war ein voller Erfolg, und viele Menschen aus unserer Pfarrei und dem Pfarrgemeinderat haben daran mitgewirkt“, freut sich Ilse Metzger. Auch ihre gesamte Familie war mit eingebunden. Denn neben Sohn Julian, der sich um die Beleuchtung kümmerte, gestaltete Tochter Susanne Metzger die Ankündigungsplakate, und Ehemann Hubert Metzger beschenkte die Mitwirkenden mit selbst gestalteten Holzfiguren. Nicht zu vergessen die Helfer am Grill und viele fleißige Bäckerinnen aus der Pfarrei, die zum Glühwein ihre selbst gebackenen Plätzchen anboten. (jojo)

Themen folgen