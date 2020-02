Benjamin Gottwald von Lach Moro: 10 Jahre harter Einsatz für den Spaß

Plus Benjamin Gottwald ist Präsident des Meringer Faschingskomitees Lach Moro. Für ihn ist jetzt Hochsaison. Auf einen Termin am Sonntag freut er sich besonders.

Endspurt der närrischen Zeit: Wenn Faschingsfans es die nächsten Tage noch einmal so richtig krachen lassen, vergessen sie oft, wie viel harter Einsatz hinter diesem Spaß steht. Exemplarisch für die vielen Ehrenamtlichen steht Benjamin Gottwald, der 2010 Vorsitzender des Faschingskomitees Lach Moro in Mering wurde.

Mit Leib und Seele übt er sein Ehrenamt aus und hat viele neue Ideen für die Finanzierung der Kostüme gefunden. Sein jüngerer Bruder Johannes unterstützt ihn tatkräftig als Vizepräsident. Denn Präsident eines Faschingsvereins ist alles andere als ein „Saison-Job“: Nur einen Monat Pause ist ihm ab Aschermittwoch vergönnt, bevor die Planungen für die nächste Saison beginnen.

Benjamin Gottwald ist seit 2008 bei Lach Moro Mering engagiert

Am 11. November 2008 trat Benjamin Gottwald dem Faschingskomitee Lach Moro bei. Den Kontakt hatte sein Freund Alexander Reich hergestellt. Bevor er das Amt von Andreas Schelle übernahm, war er als Elferrat tätig, plante die Veranstaltungen mit dem Präsidium und sorgte für die Einhaltung der Abläufe beim Gardetreffen und bei Faschingsbällen. „Das FKM war für mich Neuland, aber ich war von Anfang an fasziniert von diesem Verein“, schwärmt er. Jetzt darf er selbst als Präsident die Veranstaltungen festlegen.

Schon im März beginnt er damit – und es steht dieses Jahr sogar eine neue Aktivität auf dem Programm. Am Karfreitag wird es einen Steckerlfischverkauf geben, der – je nach Vorbestellung – vormittags und nachmittags am Klubheim der Volksbühne Mering stattfindet. Und im Biergarten am Badanger, den Acky Resch von Ende Juli bis Mitte September betreibt, werden auch in diesem Jahr wieder Makrelen verkauft. „Das kam im vergangenen Jahr so gut an, dass die Leute schon bei mir nachgefragt haben, ob wir das wieder anbieten“, verrät der Präsident. Von den Einnahmen werden die neuen Kostüme für die Garden, die im Juni ihr Training aufnehmen, finanziert.

Meringer präsentieren sich in ausgefallenen Kostümen beim Weißwurstfrühstück. Stimmen Sie ab, wer das beste Kostüm hat.

28 Bilder Hier abstimmen: Die besten Kostüme im Meringer Fasching Bild: Heike Scherer

Gottwald ist in Friedberg geboren und wuchs in Kissing auf, wo er noch immer mit seiner Lebensgefährtin Annika Scherer lebt. Im Juni wird er zum zweiten Mal Vater. „Im Fasching bin ich jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag mit dem Faschingskomitee unterwegs“, erzählt Gottwald. „Trotzdem bleibt noch genügend Zeit, damit Familie und Freunde nicht zu kurz kommen.“

Dabei hat er ein ordentliches Programm zu absolvieren. Am 1. Februar war er mit Jugendgarde und Großer Garde bei der Hanns-Seidel-Stiftung in München, später zweimal beim Gardetreffen des ORCC Friedberg und abends beim Merchinger Bürgerball. Im Januar waren die Meringer zu Besuch in St. Wolfgang bei Wolfratshausen, beim Gardetreffen der Lechana und der Narrneusia in Gersthofen und Neusäß, außerdem beim Showabend in Trostberg bei Traunstein. „Das Publikum ist immer fasziniert von den acht bis neun Kostümwechseln unserer Mädchen. Wir beginnen mit 16 Tänzerinnen und dann treten immer wieder die Hälfte in neuen Kostümen und mit neuer Musik auf die Bühne“, erklärt er. Der große Applaus komme deshalb ganz zum Schluss.

Benjamin Gottwald arbeitet beim Meringer Bauhof

Schon zum dritten Mal war er mit seinen Garden am 1. Februar für Fernsehaufnahmen bei TV Bayern live zu Gast. Die Garden zeigten ihren Gardemarsch und die Große Garde das Show-Finale. Sogar Bürgermeister Hans-Dieter Kandler, Pfarrer Thomas Schwartz und Landrat Klaus Metzger waren mitgereist und saßen während der Aufnahmen auf dem Sofa.

Fasching und Familie sind aber natürlich nicht die einzigen Themen im Leben des Kissingers: Seit drei Jahren ist er als erster Vorarbeiter beim Meringer Bauhof tätig, wo er im Jahr 2006 anfing. Gottwald ist für den Straßenunterhalt zuständig. Seine Ausbildung im Gartenlandschaftsbau absolvierte er bei der Kissinger Firma Milzarek. Um sein Wissen zu erweitern, arbeitete er bei vier anderen Betrieben, bevor er sich beim Bauhof bewarb. Außer bei Lach Moro ist Gottwald noch Mitglied bei weiteren Vereinen: Er gehört den Tischkeglern vom Zittergras und der Fischergilde an und spielt beim KSC Fußball.

Besonders freut er sich natürlich auf einen Termin am Sonntag: Den Meringer Faschingsumzug, zu dem 20.000 Besucher erwartet werden.

Hier finden Sie alles zum Faschingsumzug in Mering am Sonntag im Überblick:

Termin, Ablauf, Verkehr: Alle Infos zum Faschingsumzug in Mering