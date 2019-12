10.12.2019

Besinnliche Minuten in der hektischen Zeit

Seit sieben Jahren gibt es in der Bücherei Mering die Märchenstunde für Kinder. Es wurde international

Von Heike Scherer

Deutsche, peruanische und spanische Märchen von Tieren hörten die Kinder und ihre Eltern in der adventlichen Stunde. Die durch das Märchenzelt des Vereins IKM beim Weltkindertag bekannte Erzählerin Manuela Krämer durfte erstmals im Auftrag der Grünen die Märchenstunde in Mering übernehmen. Petra von Thienen und Anita Schneider freuten sich, dass sie sich für „grüne Märchen“ entschieden hatte und diesmal so viele Väter mit ihren Kindern gekommen waren. Seit 2013 gehört die ruhige, besinnliche Stunde für Familien zum Advent dazu und wird auch im kommenden Jahr am 6. Dezember wieder stattfinden.

Die dreijährige Sophia war mit ihrer Mutter Lilia Kraft erstmals bei der Märchenstunde. Bisher war die Tochter zu klein gewesen, aber schon zu Hause hört sie vor dem Einschlafen immer Märchen. Nathalie Hieble war mit den Zwillingen Amelie und Milena, die ihren siebten Geburtstag feierten, auch gekommen. Sie hatten es sich von der Mutter gewünscht. Auch im siebten Jahr sei die Märchenstunde ein Dauerbrenner und ziehe immer noch mehr Zuhörer an, freute sich Petra von Thienen.

Nach dem Gedicht „Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen“, begann Manuela Krämer mit dem Grimm’schen Märchen „Die Bienenkönigin“. Zwei Brüder waren abenteuerlustig und spotteten oft über ihren dritten dummen Bruder. Eines Tages wollte auch er sie begleiten und konnte sie davon abhalten, den Frieden der Ameisen zu stören, die Enten zu töten oder den Bienenstock durch ein Feuer zu vernichten. Durch seinen Einsatz gelang es ihm, das verzauberte Schloss und seine zu Stein gewordenen Brüder zu erlösen und die jüngste der drei Königstöchter zur Frau zu bekommen.

„Ferdinand der Stier“, der so gerne unter einer Korkeiche liegt und an Blumen schnuppert, war sogar einigen kleinen Zuhörern bekannt. Der von einer Hummel gebissene Stier wurde als der wohl wildeste Stier in die Madrider Arena gebracht, aber er weigerte sich hartnäckig, dort zu kämpfen. Wie schon bei den ersten zwei Märchen konnten die Kinder auch beim peruanischen Märchen „Wie die Quinoa entstanden ist“, mitwirken. Sie erfuhren, wie groß der Kondor ist, der den Fuchs zum Fest in den Himmel hinaufflog, wenn er seine Flügel ausgebreitet hat. Das syrische Märchen „Das goldene Ei“, das einer armen Familie kurzzeitig zu mehr Essen und Reichtum verhalf, hatte Manuela Krämer von Flüchtlingen gehört und aufgeschrieben.

Zum Abschluss wählte sie aus den Lach- und Sachgeschichten die lustige Geschichte von den Nilpferden, die sich an einem Tag nicht langweilen mussten, weil sie einen Fotografen hin- und herjagten.

