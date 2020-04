vor 18 Min.

Corona-Krise: Wie sich eine Klavierbauerin über Wasser hält

Plus Eigentlich sollte Martina Brendt aus dem Rieder Ortsteil Holzburg mit Konstantin Wecker auf Tour gehen. Nun sind alle Konzerte abgesagt. So geht es für sie weiter.

Von Heike Scherer

In der Werkstatt wartet ein altes Klavier auf die Reparatur. Das wird Martina Brendt aus Holzburg bei Ried in der nächsten Zeit erledigen, in der Hoffnung, dass es dann auch einen Käufer findet.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen