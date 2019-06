15:43 Uhr

Der Friedberger Bahnhof wird rot

Der neue Anstrich des Bahnhofs von Friedberg startet auf der Seite Richtung Gleise. Überschwemmungen bereiten weiter Probleme.

Der Friedberger Bahnhof erhält eine neue Fassade – und eine neue Farbe. Mit dem Anstrich wurde am Dienstag auf der Südseite des Gebäudes begonnen. Sie ist jetzt rot; einige Teile, etwa die Säulen, werden crémefarben gestrichen. Das entspricht einer früheren Farbgebung des im Jahr 1886 errichteten Gebäudes.

Der Unternehmer Christian Gumpp hatte den Bau 2013 von der Bahn gekauft. Die Sanierung zog sich in die Länge, weil er mit der Stadt wegen der Wasserproblematik in Streit liegt. Im Juli ist ein Gerichtstermin angesetzt. Laut einem Gutachten ist der Kanal im Kreisverkehr vor dem Bahnhof zu klein dimensioniert für starke Regenfälle und kann dann das Oberflächenwasser nicht mehr aufnehmen. Zuletzt war bei den Regengüssen am Wochenende die Stelle wieder einmal überschwemmt. Davon zeugten am Dienstag noch Sandsäcke am Eingang zu den Räumen der Bahn.

Die Caritas sitzt jetzt im Friedberger Bahnhof

Mit der Sanierung der Fassade, die ebenfalls Wasserschäden aufwies, wird die Sanierung des Gebäudes abgeschlossen. Gumpp hofft, dass das bis zum Altstadtfest der Fall sein wird. In den Bahnhof ist auch wieder Leben eingezogen.

Einen Teil des Baus nutzt weiterhin die Bahn, im anderen ist die Caritas mit verschiedenen Stellen eingezogen, darunter das Bürgernetz. Dieses präsentiert gerade in Zusammenarbeit mit dem Eigentümer sowie mit Bernd Dornach vom Bahnpark Augsburg eine Ausstellung mit Bildern alter Dampfloks im Aufenthaltsraum im Erdgeschoss. (kru)

Lesen Sie auch: Jetzt will der Stadtrat den Bahnhof kaufen

und: Bahnhof Friedberg: Ein Kleinod in Not

Themen Folgen