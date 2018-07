vor 50 Min.

Der Wind spielt am Mandichosee mit

Temperamentvoll, fröhlich und sehr abwechslungsreich präsentierten sich Ursula Christian, Christine Horter, Estella und Doris Neumair, Siegi Christian und Doris Christian bei der Sommerserenade am Mandichosee.

Die Sommerserenade unter freiem Himmel zeigt, wie lustig eine musikalische Freundschaft sein kann

Von Christina Riedmann-Pooch

Seit zehn Uhr morgens hatte Bürgermeister Martin Walch mit dem Kulturausschuss gebangt, ob die diesjährige Sommerserenade tatsächlich ein Open Air am Mandichosee wird: Zwar sorgte das Wetter für einen genialen Regattawind für die Segler – allerdings spielte er auch die Harfen ganz alleine. Doch die Bühnentechniker und die Musiker blieben zuversichtlich. Die Zuhörer kamen trotzdem in Scharen und der Wind flaute zumindest soweit ab, dass das Ursula, Doris und Siegi Christian mit ihren Freunden in eine sehr vielseitige und kurzweilige Serenade starten konnten.

Mit dem japanischen Instrument Hang begann ein verträumter Flamenco del Norte, bei dem ganz sachte ein Musiker nach dem anderen einsetzte und die Melodie frei und leicht mit dem Wind wie die kreisenden Möwen über dem Mandichosee in die Luft schwebte. Ganz ruhig endete das Stück wieder, in dem sich ein Musiker nach dem anderen zurückzog und am Ende nur mehr das Hang und das Sausen des Windes zu hören war.

Die musikalischen Wurzeln aller Beteiligten liegt in der Volksmusik: So lernten sie auch Christine Horter kennen, die aus einer bekannten Volksmusik-Familie stammt, als sie bereits als Mädchen bei einem Harfenseminar teilnahm. Doris Neumair, die als Huaba Deandl auftrat, singt und musiziert mittlerweile auch mit Tochter Estella. Volksmusik durfte also im Programm nicht fehlen.

Wild herumfliegende Notenblätter mussten erst vor dem sicheren Ertrinken gerettet werden, bevor die beiden Doris mit Siegi Christian „Ave Mari del Moro“ intonierten. „Wunderbar, wie gut die Stimmen harmonieren.“, war begeistert aus dem Publikum zu hören. „Tango rauslassen erlaubt“, hieß es dann im Anschluss. Mit einem beherzten „Yamas!“, einem Schluck Ouzo und einem Sirtaki, der ruhig begann und sich immer mehr steigerte, kamen die Musiker mit ihren musikalischen Erinnerungen unverkennbar in Griechenland an: „Irgendwann beib I dann durt!“, stellten sie sehnsuchtsvoll mit den Zuschauern und STS fest.

Da Ursula Christian als „Harfurie auch für nackte Ritter im Bade“ und natürlich auch für edles Weibsvolk im Schloss zu Kaltenberg aufspielt, wurde im besten Mittelalter-Stil pünktlich zur Pause die Frage „Was sollen wir trinken?“ erörtert. Fast unmerklich ging diesmal der Sonnenuntergang bei einem rhythmisch mitreißenden, mittelalterlichen Medley vonstatten und hüllte alles ein eine samtige Dunkelheit. Zeit, um orientalische Geschichten zu erzählen, die Doris und Estella von ihrer momentanen Wahlheimat Dubai mitgebracht hatten: Instrumental und mit „Haremsgeflüster“, das mit großem komödiantischen Talent vorgetragen wurde. Doris Christian bescherte es überdies während des Gesangs eine proteinreiche Fleischeinlage in Form eines Insekts - die Zuhörer bekamen dagegen dank der luftigen Brise wenig von dem infernalischen Mückentanz auf der Bühne zu spüren.

Nach einem musikalischen Trip nach England gaben die beiden Harfenistinnen Ursula und Christine mit Stücken aus Irland richtig Gas mit dem Glasgower Reel. Christine Horter brillierte mit einer keltischen Brian Boru. Mit einem pikanten Geheimrezept über den ganz „besonderen Saft“, hatten sie die Zuschauer fest im Griff, die begeistert eine temperamentvolle südamerikanische Zugabe herbeiklatschen. „Einfach einfach“ erklang das ruhige Stück von Willy Astor – und da war sogar einen kurzen Moment der Sternenhimmel zu sehen.

