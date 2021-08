Derching

vor 32 Min.

Historie: Tödliche Begegnung im Wald bei Derching

Plus Im Forst zwischen Derching und Zahling erinnert ein Marterl an den erschossenen "Wildererkönig von Lechhausen". Was den Familienvater zu seiner Tat trieb.

Von Leonhard Knauer

Es ist Frühjahr im Jahre 1923. Eine schwere Zeit für die Menschen im Lande – Höhepunkt der Inflation, Arbeitslosigkeit, hungernde Familien in den Städten. Andererseits in den Wäldern verlockendes Wildbret. Wie deswegen vor fast 100 Jahren im Tannenbrünnl zwischen Derching und Zahling ein Mensch ums Leben kam, daran erinnert jetzt ein Marterl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen