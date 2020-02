vor 38 Min.

Diamantene Hochzeit in Ried

Ihren 60. Hochzeitstag feierten Rosa und Adolf Kölnsperger aus Eismannsberg im Kreise ihrer Familie. Die beiden sind seit Geburt im Gemeindegebiet wohnhaft. Die Jubilarin ist in Eismannsberg aufgewachsen, während der Jubilar in Baindlkirch geboren wurde und bis zur Hochzeit dort gelebt hatte. Seither wohnen sie in Eismannsberg.

Besonders hervorzuheben ist das ehrenamtliche Engagement, das sie über Jahre für die Gemeinde erbracht haben. Beide waren jeweils zwölf Jahre in der Kommunalpolitik tätig. Während Adolf Kölnsperger in den Jahren 1972 bis 1984 im Gemeinderat Eismannsberg und dann Ried war, hat Rosa Kölnsperger im Anschluss von 1984 bis 1996 das Ehrenamt im Gemeinderat übernommen. Sehr engagiert hatte sich der Jubilar beim Bau des Bürgerhauses in Eismannsberg.

Die beiden haben eine große Familie, die aus vier Kindern, sieben Enkelkindern und zwei Urenkeln besteht. Einer der Söhne ist in die kommunalpolitischen Fußstapfen der Eltern gestiegen und seit Jahren Mitglied im Rieder Gemeinderat. Die beiden Urenkel wohnen nebenan und halten die beiden zur rechten Zeit auf Trab. Es herrscht Leben, was die beiden sichtlich genießen.

