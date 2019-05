06:36 Uhr

Die Geheimnisse der Derchinger Wälder

Was die Burschen mit den Birken an der Lechleite anstellten und wie ein Wildererkönig zu Tode kam: Ausstellung des Heimatkundevereins in der Alten Schule

Von Leonhard Knauer

Früher sah man die Wälder wohl ausschließlich als Wirtschaftsfaktor. So diente etwa die Derchinger Lechleite noch bis 1856 dem letzten praktizierenden Derchinger Bader Josef Ridt als Brennholzquelle zum Beheizen der Schwitzbäder. In diese Zeit führt die Ausstellung des Derchinger Heimatkundevereins zurück, die am Mittwoch, 1. Mai, in der Alten Schule in Derching zu sehen ist.

Der hohe Birkenanteil des Baumbestands in der Leite verleitete die Derchinger Burschen vor allem nach dem Ersten Weltkrieg zum (illegalen) Abzapfen von Birkenwasser als Gesundheitselixier.

Verheerende Folgen für Derchings Wälder

An Bedeutung nicht geringer war die Nutzung der gemeinschaftlichen Waldweide. Diese Form der Waldnutzung war bei den Bauern sehr beliebt, hatte aber für die Wälder verheerende Folgen, da die Waldflächen sehr geschädigt wurden und eine Naturverjüngung kaum noch möglich war.

Gravierende Änderungen für die Wälder brachte die Aufhebung der Grundherrschaft: Der Kirchenbesitz wurde enteignet und die umfangreichen Waldbesitzungen des Landesherrn in der Gemarkung Derching wurden zum Staatswald. Das Waldweiderecht der Bauern wurde in unzähligen Kleinparzellen zu Privatwaldbesitz aufgeteilt. Das entstandene Jagdrecht wurde jetzt von einer Jagdgenossenschaft organisiert und verpachtet.

Wilderer bereiten Probleme

Mehr als 50 Jahre lang war der Friedberger Gutsbesitzer und Generaldirektor der Hasenbrauerei Augsburg der Jagdpächter des 4500 Tagwerk großen Gemeinschaftsjagdreviers Derching. Über all die Jahre war Bernhard Fischer sen., Oberjäger und Jagdaufseher, sein treuer Freund und loyaler Angestellter. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Not zwischen Kriegsende 1918 und Inflation 1923 bereiteten zahlreiche Wilderer den Forstaufsehern große Probleme.

Im Alter von 67 Jahren stellte Oberjäger Fischer am 5. Mai 1923 einen Jagdfrevler. Auf dem Weg zur Gendarmeriestation Stätzling sprang der Ertappte plötzlich ins Dickicht, worauf ihm der Jäger eine Kugel hinterherschickte. Wie sich später herausstellte, handelte es sich tatsächlich um Friedrich Mahler, genannt „Wildererkönig von Lechhausen“, der im dichten Unterholz verblutet war.

Bombentrichter am Waldrand von Derching

Auch von Kriegseinwirkungen blieben die heimischen Wälder nicht verschont. Das bezeugen heute noch zahlreiche Bombeneinschläge, die die Flak-Stellung am Waldrand verfehlten. Nach dem Zweiten Weltkrieg bot der Staatswald vielen Derchingern und Heimatvertriebenen einen wichtigen Beitrag zum Lebensunterhalt. Hauptsächlich „Grubenholz“ als Reparationsleistungen an England waren die Ursache für die großen Kahlhiebflächen, was damals noch von Hand und ohne Motorsägeneinsatz vonstattenging.

Mit der großen Forstreformation von 2005 wurde die Bayerische Forstverwaltung vollständig neu geregelt. Neben dem wirtschaftlichen Aspekt sind Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit nachhaltiger Forstwirtschaft, Sicherung der Wälder als Lebensgrundlage und Waldpädagogik wichtige Kernaufgaben der Bayerischen Forstverwaltung.

Ein „Zeitzeuge“ aus dem Derchinger Forst

Ein „Zeitzeuge“ früherer Waldwirtschaft, eine Eiche von hoher Qualität, wurde vergangenen Winter gefällt, um sie über eine Auktion einer besonderen Nutzung zukommen zu lassen: zwölf Meter lange Luxus-Massiv-Fußbodendielen.

Die Ausstellung „Derchinger Forst – Historisches und Wissenswertes über unseren Wald“ ist am Mittwoch, 1. Mai, von 13 bis 18 Uhr in der Alten Schule zu sehen. Für Gruppen ist sie auch nach Vereinbarung zu sehen. Kontakt: Derchinger Heimatkundeverein, Telefon 0821/784148.

