15.12.2018

Die neue Kita bekommt ein Stockwerk mehr

Eurasburg will für die Zukunft gerüstet sein

Von Manfred Sailer

Die Gemeinde Eurasburg will bei der Kita-Erweiterung auf Nummer sicher gehen und für die Zukunft gerüstet sein. Der Gemeinderat entschied sich einstimmig für ein weiteres Geschoss und zusätzliche Räume im geplanten Neubau. Bürgermeister Paul Reithmeir und Zweiter Bürgermeister Josef Bertele warben zuvor darum, beim Anbau nicht zu klein zu planen. In mehreren Nachbargemeinden seien Kitas nach einem Neubau bald schon wieder zu klein gewesen, so Bertele.

Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, für alle Kinder ab einem Jahr einen Betreuungsplatz bereitzustellen. Aktuell ist die örtliche Kita voll besetzt, Eurasburg wächst. Auch die vom Freistaat geplante Kostenfreiheit der Kita-Plätze könnte zu einem Anstieg der Buchungszeiten führen. Die Gemeinde liegt in einem Zuzugsbereich und weist Neubaugebiete aus. Damit auch in Zukunft für alle Kinder Plätze in Kinderkrippe und Kindergarten vorhanden sind und hohe staatliche Fördergelder gesichert werden können, plant die Gemeinde die Fertigstellung des geplanten Anbaus an die bestehende Kita schon für das Kindergartenjahr 2019/2020.

Aktuell werden die Förderanträge gestellt. Mit der Planung des Baus ist bereits die Architektin Tina Gerrer aus Aichach beauftragt. Durch den Anbau soll nun zusätzlicher Raum für eine 25-köpfige Kindergartengruppe (ab drei Jahre), eine Integrationsgruppe (für fünf Kinder mit höherem Förderbedarf und zehn Regelkinder), sowie zwei Krippengruppen (ab einem bis drei Jahre) für je zwölf Kinder entstehen. Weitere Themen in der Gemeinderatssitzung:

Der Gemeinderat beschloss die Vergabe von Aufträgen für das neue Gemeindezentrum in der Ortsmitte von Eurasburg. Die jeweils günstigsten Anbieter erhielten den Zuschlag. Der Bau wird günstiger als geplant. Die Angebote der erfolgreichen Firmen lagen allesamt unter der Kostenschätzung der Gemeinde. Die Aufträge für Zimmererarbeiten (Angebotspreis 31318 Euro) und Dachdeckerarbeiten (20482 Euro) gingen an die Firma Köschl aus Schildberg. Den Zuschlag für die Spenglerarbeiten (12153 Euro) erhielt die Firma Steinhard aus Freienried. Die Firma Burger aus Friedberg darf die Fenster herstellen und einbauen (119757 Euro).

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Änderung des Bebauungsplanes „Östlich der Feldstraße“. Das Areal wird als Mischgebiet ausgewiesen. Damit gelten dort niedrigere Emissionswerte (zum Beispiel beim Schallschutz), weil neben einer Wohnbebauung vor allem im westlichen Bereich des Areals auch die Errichtung von Gewerbeeinheiten möglich ist. Geplant ist auch die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern. Auf einer bestehenden Lagerfläche in diesem Bereich werde damit kein Baurecht geschaffen, betonte der Zweite Bürgermeister Josef Bertele. Der Bebauungsplan wird öffentlich ausgelegt.

