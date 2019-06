vor 55 Min.

Eheleute tauschen auf der Herzbank tiefe Blicke

Das Ehepaar Pruß wirft sich am 65. Hochzeitstag einen verliebten Blick zu und Bürgermeister Hans-Dieter Kandler freut sich, dass er so romantisch die Herzbank vor dem Rathaus einweihen kann.

In Mering gibt es jetzt Romantik nach dem Friedberger Vorbild. Die neue Sitzgelegenheit vor dem Rathaus bietet das perfekte Fotomotiv für Hochzeitspaare.

Brunhilde und Reinholf Pruß waren die ersten, die anlässlich ihres Jubiläums auf der neu aufgestellten Herzbank vor dem Meringer Rathaus Platz nehmen durften. Das Ehepaar, das vor zwölf Jahren aus dem Ruhrgebiet nach Mering in den Wohnort seines Sohnes zog, feierte seinen 65. Hochzeitstag. Eiserne Hochzeit unter dem herzförmigen Rankgitter aus Metall, das passt!

Als Bürgermeister Hans-Dieter Kandler die Ehejubilare in ihrem Heim besuchte, um ihnen auch das Geschenk des bayerischen Ministerpräsidenten, ein Teeservice, zu überreichen, lud er die beiden ganz spontan zum Fototermin auf die neue Bank ein. „Meine Vorzimmerdamen hatten die Idee, hier auf dem Vorplatz des Rathauses eine solch romantische Bank aufzustellen wie sie auch am Friedberger Rathaus sehr beliebt bei Hochzeitspaaren ist“, erzählt der Bürgermeister.

Die bisherige Sitzbank war bereits vor zwei Jahren dem Vandalismus zum Opfer gefallen und eine neue Bank musste her. Denn Fototermine gibt es auf dem Platz beim Kriegerdenkmal zwischen Kirche und Rathaus sehr oft rund ums Jahr. Gesagt getan und Willi Gaisbauer, Schreiner im Meringer Bauhof, machte sich an die Arbeit, um die Idee von Gabriele Bohne und Jutta Huber in die Tat umzusetzen. Heraus kam eine sehr bequeme Bank mit hoher geschwungener Herzlehne. „Es sitzt sich gut hier“, lobte Reinhold Pruß, als er die Hand seiner Brunhilde nahm. Vor 65 Jahren feierten die beiden standesamtliche Hochzeit in Gelsenkirchen, die kirchliche war dann einige Wochen später.

Mitte Juli gibt es also noch einmal ein Fest mit der Familie des Sohnes Hartmut Pruß. „Ich bin bei der Familie Pruß schon fast Stammgast, denn im vergangenen Jahr feierten die beiden Jubilare jeweils ihren 90. Geburtstag und vor fünf Jahren die diamantene Hochzeit“, erzählte Bürgermeister Kandler. „2024 zu unserer Gnadenhochzeit wollen wir uns hier auf der Herzbank auf jeden Fall wieder zusammensetzen“, sagt Reinhold Pruß und lacht seine Brunhilde an.