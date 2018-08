vor 35 Min.

Ein neues Löschfahrzeug für Schmiechens Feuerwehr

Für das alte Modell gibt es keine Ersatzteile mehr. Schuldenabbau kommt trotzdem voran.

Von Aykut-Can Baytak

Gerade erst verkündete Schmiechens Bürgermeister Josef Wecker, dass die Gemeinde ihre Schulden in Höhe von einer Million Euro in den letzten vier Jahren abbezahlt hat. Sanierungs- und Erneuerungsbedarf bestehen aber weiterhin, ob beispielsweise bei der örtlichen Feuerwehr oder bei der Schmiechachhalle. Letzterer Punkt bereitet manchen Bürgern Sorgen.

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung gibt Bürgermeister Wecker im Rahmen der „Aktuellen Viertelstunde“ den Zuhörern die Möglichkeit, sich zu aktuellen Themen zu äußern. Die geplante Anschaffung eines Deckensegels für 5000 Euro für die Gaststube in der Schmiechachhalle stößt bei einigen Beteiligten auf Unverständnis. „Es fehlt der Gedanke für das Gesamte“, klagt eine Zuhörerin über diese aus ihrer Sicht verschwenderische Ausgabe. Das Segel, welches die Akustik im Raum verbessern soll, hält sie für überflüssig. „Die Raumbelegungsstatistik zeigt, dass sich diese Kosten aufgrund geringer Nutzung nicht lohnen würden.“

Bürgermeister Wecker verweist auf die Tatsache, dass das Deckensegel lediglich einer von vielen „Anstoßgedanken“ gewesen ist, über die der Wirtshausausschuss noch genauer beraten wird. „Dort wird bald ein detailliertes Konzept für die Gaststube ausgearbeitet“, erklärt Wecker.

Während der anschließenden Besprechung der Tagespunkte beschäftigte die Gemeinderatsmitglieder besonders ein Thema: Die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs für die örtliche Feuerwehr. „Da die Firma Iveco für das alte Modell LF 8 keine Ersatzteile mehr produziert, sollten wir schon jetzt ein neues Fahrzeug einplanen“, meint Josef Wecker. Das von der Regierung empfohlene Modell LF 10 kostet insgesamt 280000 Euro. Vom Landkreis gibt es einen Zuschuss in Höhe von 105000 Euro, den Rest muss die Gemeinde selber zahlen.

Zwar sei das jetzige Feuerwehrauto noch funktionstüchtig, könne aber im Falle eines Schadens nur schwer repariert werden. „Natürlich werden wir versuchen, die noch intakten Geräte aus dem LF 8 weiterhin zu nutzen“, so Wecker. Dazu gehört auch das teure Hochdrucklöschgerät, welches „fast so wertvoll wie das ganze Fahrzeug“ sei. Da ein gebrauchtes Modell stets mit Ersatzteilkosten und Renovierungsaufwand verbunden ist, stimmen die elf anwesenden Gemeinderatsmitglieder einstimmig für den Erwerb des LF 10. „Das ist eine Investition, die wir für die Zukunft tätigen müssen“, findet Wecker.

Nicht ganz so teuer kommt die Gemeinde der nächste Punkt auf der Tagesliste zu stehen. Straßenbaumaßnahmen an der Brunnener Straße in Schmiechen sind notwendig, um ein Gefälle im Boden auszugleichen, welches Wasserschäden bei Anwohnern verursachen könnte. Die Sanierungsarbeiten sind mit Kosten in Höhe von etwa 6000 Euro verbunden. Der Auftrag für die Sanierungsarbeiten geht einstimmig an die Firma Hefele.

Für deutlich mehr Diskussionsbedarf sorgt der Antrag eines Schmiecheners auf Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Von-Gumppenberg-Straße. Autofahrer seien hier oft deutlich zu schnell unterwegs, was besonders für die Kinder eine Bedrohung darstelle. Bürgermeister Wecker hat zwei Lösungsvorschläge. Weder die Idee, eine Spielstraße aus der betroffenen Straße zu machen, noch der Vorschlag, eine 30er-Zone aus dieser Siedlung zu machen, stoßen im Plenum auf Zustimmung. Vielmehr halten die Gemeinderatsmitglieder ein Geschwindigkeitsmessgerät für die beste Lösung, da so über einen gewissen Zeitraum geprüft werden kann, ob die Fahrer in der Von-Gumppenberg-Straße tatsächlich zu schnell unterwegs sind.

Weitaus mehr liegt dem Bürgermeister aber die Errichtung eines Radwegs entlang der Verbindungsstrecke St 2502 zwischen Egling und Merching am Herzen. „Für dieses Vorhaben habe ich sogar die Bürgermeister aus Egling und Merching mit ins Boot geholt, damit wir mit diesem Plan schnell vorankommen“, meint Wecker.

Zum Abschluss des öffentlichen Teils der Sitzung hat Bürgermeister Wecker besonders erfreuliche Nachrichten. Insgesamt 7,5 Millionen Kilowatt Strom hat Schmiechen im Jahr 2017 mithilfe von alternativen Energiequellen erzeugt. „Das meiste davon haben wir aus Solarenergie und Biomasse gewonnen“, berichtet Wecker stolz. In dieser Hinsicht sei Schmiechen „ein Vorbild für die gesamte Region“.

