10.10.2019

Ein unvergessener Klassiker

„Kissing liest ein Buch“ ist auch weiterhin gut besucht

Dass Oskar Maria Graf noch gelesen wird, war schon lange vor der Veranstaltung „Kissing liest ein Buch“ zu spüren. Alle sechs Exemplare von „Das Leben meiner Mutter“ waren ständig entliehen. Viele interessierte Leser kamen zur Diskussionsrunde, um über das Gelesene zu sprechen oder um sich zur Lektüre dieses Klassikers inspirieren zu lassen.

Obwohl Graf als eher schwergewichtiger polternder Zeitgenosse nicht unbedingt sympathisch rüberkommt, fanden alle Teilnehmer des Abends die Lektüre sehr interessant, gehaltvoll und absolut lesenswert.

Viele der Anwesenden konnten allerdings die Haltung der Mutter ihren Kindern gegenüber nicht nachvollziehen. Sie war zeitlebens sehr passiv, ließ Gewalt zu und flüchtete sich regelmäßig ins Gebet und in die Kirche. Ihre Aufgabe sah sie vor allem im Aufziehen der Kinder und in der Verrichtung der Hausarbeiten, die sie trotz ihrer Kindsfüße und mehrmaliger Aufforderung ihres Mannes nicht abgeben wollte.

Als die Eltern von Graf beschlossen zu heiraten, prallten Welten aufeinander. Die Großzügigkeit und Fortschrittlichkeit von Max Graf machten der Mutter Angst und sie konnte und wollte ihre im Glauben verankerte bescheidene Lebensart nicht ändern. Das Buch geht jedoch weit über das Biografische hinaus und reicht vom historischen Teil des Kriegs gegen Frankreich und Ludwig II. über die Räterepublik bis hin zu den ersten Anzeichen des Zweiten Weltkriegs. Oskar Maria Graf als Zeitgenosse beschrieb wie kein anderer seiner Zunft die Einflüsse dieser Epoche auf die Landbewohner und Bauern.

Im letzten Teil des Abends stellte Brigitte Diefenthaler ihren Roman „Ins Dunkel geboren“ vor, der am 19. Februar 2020 besprochen wird. Dabei handelt es sich um eine ergreifende Geschichte aus Schwaben, die unter anderem in den Stauden spielt und von Loyalität, Widerstand und Mut in dunklen Zeiten erzählt. (FA)

