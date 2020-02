20.02.2020

Erfolgreiches Jahr für den Radsportverein

Kissinger Athleten mischten 2019 wieder ganz oben mit

Rückschau auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr hielt der Vorsitzende Christian Decker bei der Jahreshauptversammlung des Radsportvereins Kissing. So konnten bei der Generalversammlung mit Neuwahlen alle Stellen besetzt werden. Die Radler machten eine Winterwanderung, veranstalteten den Paar-Tal-Cup, sammelten zwei Mal Altpapier, hielten eine Gedenkmesse für verstorbene Mitglieder ab und feierten ein Weinfest und Weihnachten. Der Vereinsausflug wurde witterungsbedingt abgesagt.

Der Verein beteiligte sich außerdem an den Festen der Ortsvereine, darunter das 150-jährige Gründungsfest der Feuerwehr, an dessen Festumzug der Verein mit 30 Teilnehmern (Korsowagen, Kunstradfahrerinnen u. Radballer) teilnahm. Christian Decker dankte allen Mitgliedern sowie Helfern und Gönnern für die Unterstützung und Mitarbeit.

Über das Vereinsjahr wurden die Mitglieder detailliert im Bericht von Schriftführer Peter Schaller informiert. Kunstradfachwartin Ingrid Ortlieb berichtete von den Ergebnissen der 15 Aktiven mit vielen guten Platzierungen. Bei der Bayerischen Meisterschaft U19 kamen Josune Wille und Stefanie Grießer auf den dritten Platz. Beim Nachwuchspokal holte sich die RSV-Mannschaft den Sieg, beim Bezirkspokal und Platz drei. Auch beim Bayern-Cup standen Viola Gastl/Jasmin Hartl und Platz Josune Wille/Stefanie Grießer jeweils mit einem dritten Platz auf dem Treppchen.

Beim Radball informierte Fachwart Alfred Keller über die Sportsaison. Insgesamt sind drei Nachwuchsmannschaften und sieben Mannschaften der Erwachsenen im Spielbetrieb. Der RSV ist wieder mit zwei Teams in der 2. Bundesliga vertreten. Kissing1 mit Martin Egarter/Thomas Kieferle spielen seit zehn Jahren in der 2. Bundesliga und Kissing2 mit Andreas Pongratz/Lukas Keller wurden Erster der Bayerliga und sind wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Kissing3 mit Thomas Brunner/Fabian Keller wurden Bayern-Pokal-Sieger. Leon Schwarzfischer/Luis Treder sind Bayrische Meister in der Kategorie SchülerB. Fünf Mannschaften stellt der Radsportverein Kissing für den Spielbetrieb in der Bayernliga. Die Jugendwartin Kathrin Ortlieb berichtete vom Jahresabschlussgrillen bei der Paartalhalle und von der Fahrt der Sportler zum Trampolinpark Augsburg. Der Kassenbericht wurde detailliert von Kassenwart Alfred Keller vorgetragen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde von Kassenwart Alfred Keller vorgestellt und anschließend von den Versammlungsteilnehmern genehmigt. Fachwartin Ingrid Ortlieb wies auf den Paar-Tal-Cup hin, der am 2. Mai vom Radsportverein in der Paartalhalle veranstaltet wird.

