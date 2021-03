vor 1 Min.

Erste Online-Fitnessparty beim Turnverein Mering

Claudia Cepl bot am Sonntagnachmittag aus der Eduard-Etltensberger-Halle eine Stunde lang Strong Nation an. Seit zwei Jahren ist sie Trainerin beim Meringer Turnverein und beteiligt sich derzeit mit vier Kursen am Online-Angebot.

Plus 123 Teilnehmer genießen die zweitägige Veranstaltung mit 14 Sportangeboten. Zum Abschluss gibt es ein Online-Livekonzert eines Trainers.

Von Heike Scherer

Vor genau einem Jahr fand die erste Fitnessparty in der Eduard-Ettensberger-Halle in Mering statt. Es gab einstündige Workouts der Trainer, zwischen denen jeweils 10 Minuten Pause waren. Jeder Teilnehmer konnte sich im Pausenraum mit Nüssen und Obst stärken. Die Idee hatte die Leiterin der größten Abteilung Fitgym Micon Kreft. Aufgrund der hohen Resonanz wollte sie auch in diesem Jahr wieder eine Party anbieten. Wegen des Lockdowns und der Hallenschließung fand sie dieses Mal online über Zoom statt.

Aber sie ging über zwei Tage, war kostenlos und endete als Höhepunkt der Veranstaltung mit einem Online-Musikauftritt von Andreas Kreft. Er spielte eine Stunde lang englische und deutsche Lieder auf der E-Gitarre und sang dazu. Die Vorsitzende des Turnvereins Mering Katharina Bader Schlickenrieder freute sich über die Idee und die gute Resonanz.

Meringer Turnverein hofft auf baldige Öffnung der Halle

Im Januar verzeichnete der Turnverein Mering eine Mitgliederzahl von 1735 Teilnehmern, davon gehören 992 Personen der größten Abteilung Fitgym an. "Durch das Online-Angebot konnte der Turnverein sogar innerhalb weniger Wochen sechs neue Mitglieder willkommen heißen. Außerdem verkaufte ich noch vier Kurskarten für das Online-Training“, erzählt die Organisatorin der Onlinekurse und Fitnessparty Micon Kreft begeistert. Die Vorsitzende Ina Bader-Schlickenrieder äußerte sich der Redaktion gegenüber so: "Weil es zurzeit so schwierig ist, Sport zu treiben, freut es mich besonders, dass der TV Mering eine Online-Fitnessparty als Höhepunkt unseres digitalen Angebots veranstaltet. Dies ist in erster Linie der Abteilung FitGym mit Leiterin Micon Kreft zu verdanken. Leider können nicht alle unserer mehr als 1700 Mitglieder an diesen Stunden teilnehmen. Für diese hoffe ich natürlich auf eine baldige Hallenöffnung.“

Zwei Wochen hatte Micon Kreft die zweite Fitnessparty vorbereitet und freute sich, dass schon am Samstag trotz des herrlichen Wetters 68 Personen über Zoom das Angebot nutzten. Manche waren mit Ehemann oder Kindern zugeschaltet. Schließlich hatten sich die Trainer der Onlinekurse bereit erklärt, auch am Wochenende zu arbeiten. Es gab die Angebote Strong Nation, Bodybalance, Bodystyling, Full Body Workout, Yoga, Bodyweight und Zumba Fitness. Am Sonntag war das Angebot ähnlich, statt Bodystyling gab es das Angebot Power Hour. Mit Plakaten in Facebook und WhatsApp und einem Werbevideo, auf dem sich die Trainer zeigten, warb Kreft für die Fitnessparty und war selbst an beiden Tagen von Anfang bis Ende mit von der Partie.

Mutter und Tochter machen zusammen Zumba

Claudia Cepl ist seit zwei Jahren Trainerin für Bodystyling und Strong Nation. "Ich mache es aus absoluter Leidenschaft und liebe es über alles“, sagt die Mutter zweier Kinder im Alter von 9 und 12 Jahren. Trotz ihrer Berufstätigkeit bietet sie derzeit pro Woche vier Online-Sportmöglichkeiten für den TV Mering an. Bei der Fitnessparty war es Bodystyling und Strong Nation. Manche Mitglieder oder Trainer probierten sogar neue Angebote aus: Klaus Stemple, Abteilungsleiter Leichtathletik, nahm bei Hot Iron und Full Body Workout teil. Michael Dudella probierte Strong Nation und Yoga aus und fühlte sich am Abend richtig fit und fröhlich. Lucia Singer, die normalerweise bei den Zumba Kids trainiert, hatte Spaß, mit ihrer Mutter Diana beim Zumba Fitness für Erwachsene teilzunehmen.

Die große Hoffnung des Vereins und der Mitglieder ist es, bald wieder in der Halle trainieren und im nächsten Jahr wieder dort ihre Fitnessparty feiern zu können. Nicht immer war es optimal, in den eigenen vier Wänden zu trainieren. Die Internetverbindung brach öfters ab oder für manches Angebot waren die privaten Raumverhältnisse einfach sehr beengt.

