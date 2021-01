vor 16 Min.

Etwa 50 Menschen demonstrieren in Friedberg für Toleranz und Freiheit

Eine Demonstration für den Frieden fand am Donnerstagabend auf dem Friedberger Marienplatz statt. Die Teilnehmer stellten sich in Herzform auf.

Von Michael Postl

Eigentlich beruhe die Veranstaltung ja auf einem alten keltischen Fest, sagt Feryal Genc, die Veranstalterin der Versammlung "Lichterherz für Freiheit und Frieden". Die Demonstration am Donnerstagabend sei jedoch als Zeichen für Frieden und Toleranz zu verstehen. Deshalb hat sie das Projekt in "Menschlichkeit leben" ins Leben gerufen und in diesem Zusammenhang etwa 50 Menschen auf dem Friedberger Marienplatz versammelt.

Versammlung auf dem Friedberger Marienplatz: Im Zeichen des Friedens

"In der aktuellen Situation ist Menschlichkeit nicht uneingeschränkt möglich", sagt Genc, die Gesellschaft sei gespalten. Ihr Ziel: "Ich möchte eine Brücke schlagen, in Dialog mit anderen treten." Alles im Zeichen des Friedens.

Fragt man Teilnehmer der Veranstaltung, sehen sich diese als "besorgte Omas und Opas". Die Männer und Frauen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg seien hier, weil sie der Politik nicht mehr trauen.

