vor 50 Min.

Feueralarm am Schulzentrum in Mering war Fehlalarm

Feueralarm am Schulzentrum in Mering: Um kurz nach halb acht Uhr morgens wurde der Alarm ausgelöst. Vor Ort stellten die Feuerwehren fest: Fehlalarm.

Große Aufregung am Mittwochmorgen im Schulzentrum Mering: Um kurz nach halb acht Uhr morgens war dort der Feueralarm ausgelöst worden. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen am Schulzentrum an.

Feueralarm am Schulzentrum Mering: Es war ein Fehlalarm

Doch dann stellte sich heraus: Einen Brand gibt es nicht, es handelt sich um einen Fehlalarm. Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Anfrage mitteilt, sucht die Feuerwehr derzeit noch nach der Ursache des Fehlalarms. (AZ)

