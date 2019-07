24.07.2019

Feuerwerk für Augen und Ohren

Der Musikverein Schmiechen überzeugt sein Publikum bei der Serenade im Innenhof der Schmiechachhalle. Bergheimer Gäste spielen Blasmusik auf höchstem Niveau

Von Christine Hornischer

Blasmusik der Extraklasse ertönte bei der Serenade des Musikvereins Schmiechen im Innenhof der Schmiechachhalle. Die Eröffnung gestalteten die Gäste der Blaskapelle, des Musikvereins Bergheim. Auch Musiker aus dem Augsburger Land stellten unter Beweis, was Blasmusik sein kann: Zwar begannen die Bergheimer mit einem Marsch für die Kaiserin Sisi, doch schon das nächste Stück „Alpin inspirations“ zeugte von sinfonischer Blasmusik auf höchstem Niveau.

Verschiedene Tempi und ein Wechsel aus laut und leise nahmen die Gäste mit in das Tiroler Land, aus dem der Komponist stammt. Die vielen Berge und Täler entstanden richtiggehend vor den Augen der Zuschauer.

Mit einem Wechsel zur konzertanten Blasmusik überzeugten die Bergheimer vollends. Mutig hatte Dirigent Marian Weser das moderne Blasmusik-Stück „80er-Kult“ ausgesucht, das von Klaus Lage und seinem „1000 mal berührt“ über Hubert Kah und seinen „Sternenhimmel“ bis hin zur Spider Murphy Gang und „Skandal im Sperrbezirk“ alle gängigen Hits der 80er-Jahre umfasste. Kein Wunder, dass die Zuschauer hier aus vereinten Kräften mitsangen. Zum Abschluss spielten die Bergheimer Bläserinnen und Bläser mit dem Popsong „Can´t help falling in love“, der 1961 für Elvis Presley geschrieben worden war.

Nach der Pause brannten die Schmiechener zu der Suite „Feuerwerks-Musik“ von Georg Friedrich Händel ein Feuerwerk ab, das links und rechts von den Musikern aufgestellt war. Das fulminante Spiel des Schmiechener Musikvereins stand dem ihrer Gäste in nichts nach. Das, was Dirigent Satoshi Hidaka ein „akademisches Blasorchester“ nennt, war mit eigenen Ohren zu hören. Vorsitzender Tobias Steber freute sich sehr, dass die rund 100 Gäste den Abend im Freien genießen konnten. „Ich hatte echt schon Sorgen, weil es den ganzen Tag über geregnet hat“, gestand er. Moderatorin Katharina Loibl begrüßte in perfektem Englisch Gäste aus Kalifornien: „Die haben wohl die weiteste Anreise gehabt“, witzelte sie. Der Abend hätte nicht schöner sein können, was sowohl an der tollen musikalischen Leistung der 28 Musiker als auch an der Vielfalt der Musikrichtungen lag. Dirigent Satoshi Hidaka zeigte erneut seine Begeisterung am Taktstock. Zu seinem „Tanz am Taktstock“ passte dann auch das zweite Stück der Schmiechener, der Walzer Nummer 2 von Dmitri Schostakowitsch. Die Moderatorin hätte gar nicht mehr extra erwähnen brauchen, dass Tanz mehr ist als nur Sport, nämlich Expression. Mit seinen beiden Soli am Flügelhorn spielte sich Michale Bader in die Herzen der Gäste. Ob bei einer Serenade oder bei einem moderneren Stück von Udo Jürgens und Reinhard Mey - der Bläser holte aus seinem Instrument die schönsten und klarsten Töne heraus, was die Zuschauer natürlich honorierten.

Als Moderatorin Kathi von der argentinischen Präsidentengattin Eva Perón erzählte, die im Film von Madonna verkörpert worden war, war eigentlich schon klar, was als letztes Lied erklingt: „Don´t cry for me Argentina“ von Andrew Lloyd Webber (Musik) und Tim Rice (Text). Bei den vielen „Zugabe“-Rufen verständigten sich die Schmiechener und Bergheimer auf drei gemeinsame Zugaben. Die letzten Töne allerdings gehörten der Bayern-Hymne.

Der Musikverein Schmiechen ist am 13. Oktober bei der Wiesn nach der Wiesn in der Schmiechachhalle.

Themen Folgen