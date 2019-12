Franz Mrasek sammelt Merings Geschichte in Postkarten

Plus Allein von Mering hat Franz Mrasek rund 300 Postkarten. Ein Fundus für die Autoren der Ortschronik.

Wenn zum tausendjährigen Jubiläum der Marktgemeinde im Jahr 2021 das Meringer Heimatbuch erscheint, dann sind darin auch einige Bilder aus der Postkartensammlung von Franz Mrasek zu entdecken. Bei einem der Autorentreffen für das unter dem Arbeitstitel „Meringer Ortschronik“ entstehende Werk lud Mrasek die Artikelschreiber ein, sich anhand seiner umfangreichen Sammlung zu historischen Themen zu orientieren. Über 300 Motive allein zu Mering umfasst der reiche Sammlerschatz.

Franz Mrasek besitzt eine große Sammlung an Postkarten. Bild: Heike John

Die älteste Postkarte aus der Sammlung von Franz Mrasek stammt von 1876 und ist eine Correspondenzkarte – also eine Mitteilungskarte ohne Bildseite. Seine älteste Ansichtskarte in Bildern mit einem „Gruß aus Mering“ datiert von 1897. Blättert man durch die Alben, in denen die Karten sorgfältig in Klarsichthüllen archiviert sind, dann sieht man aus den Anfängen vor allem Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit Bildern von markanten Orten wie Kirche, Schule, Pfarrhof und Schloss. Später gab es davon kolorierte Varianten.

Über 100 Jahre alte Postkarten aus Mering zeigen viele Details

Viele Details sind auf den Karten zu entdecken, etwa, dass der Saalbau Schlosserwirt einen schönen Biergarten hatte. Wirtschaften gab es nach 1900 jede Menge in Mering, wie die Kartenansichten zeigen. Das Lieblingsmotiv war jedoch das Ensemble des Kirchenbogens, das mit Verzierungen auch in den verschiedenen Jahreszeiten dargestellt wurde. Ein sehr oft abgebildetes Motiv ist das efeuumrankte Meringer Schloss. Baron von Grauvogl ließ auch Fotokarten anfertigen, um sie als Weihnachtsgrüße an Geschäftsfreunde zu versenden.

Als einen Antrieb zum Sammeln von Karten nennt Franz Mrasek, den Reiz zu sehen, wie sich Mering verändert. So gab es auf der Höhe des mittlerweile ebenfalls nicht mehr existierenden Pennymarkts einmal ein Eckcafé, das man aufgrund einer völlig veränderten Straßenführung nun gar nicht mehr genau verorten kann. Oder auch das von Eduard Ettensberger betriebene Turnerheim, an dessen Stelle dann das Papst-Johannes-Haus kam. „Wie lange wird das wohl noch stehen? Ich muss es unbedingt noch mal fotografieren“, sinniert der gebürtige Meringer. Von historischem Wert ist auch eine Karte mit der Großküche im alten Krankenhaus oder Ansichten der dortigen Kapelle. Auch, dass die B2 von Mering nach Kissing einmal eine wunderschöne Allee war, ist auf einer Karte in schwarz-weiß festgehalten.

10 Bilder So sieht Mering auf alten Postkarten aus Bild: Archiv Franz Mrasek

Eisenbahnunglück zwischen Kissing und Mering landete auf einer Karte

Ganz besonders ungewöhnlich Sammlerstücke sind die Ansichtskarten von Eisenbahnunglücken. Ein Exemplar im Besitz von Franz Mrasek zeigt einen von den Schienen gekippten Zug zwischen Kissing und Mering im Jahr 1911. Laut den beiden Poststempeln von der Postaufgabe sowie der Ankunft der Karte hat ein Scheuringer sie an seinen Bruder in Mittelfranken versendet.

In einer Zeit, als das Fotografieren noch nicht alltäglich war, wurde viele Ereignisse in Form einer Postkarte festgehalten. Sie gehören zur Kategorie der sogenannten Anlasskarten. Faschingsumzüge, Primizen, Vereinsfeierlichkeiten oder Klassenfotos wurden als Postkarten gedruckt. Auch hier hat Franz Mrasek einen beachtlichen Fundus. Eine ganze Serie in seinem Sammelordner ist auch den Darstellungen des Meringer Volksfests gewidmet. Aus der Sammlung von Mrasek hat der Heimathistoriker Franz Knittel bereits Karten in zwei seiner Bücher veröffentlicht. Durch einige Karten, die ihm ein guter Bekannter aus einem Nachlass schenkte, erwachte das Interesse von Franz Mrasek für die Sammelleidenschaft.

Franz Mrasek aus Mering hat Postkarten aus dem ganzen Landkreis

Seit der ehemalige Polizeibeamte im Ruhestand ist, hat er sein Hobby intensiviert. Früher besuchte er Ansichtskartenbörsen, nun ersteht er seine Kartenmotive vor allem über Internetauktionen. „Die Schwierigkeit als Sammler ist ja die Tatsache, dass Postkarten von Mering aus dem Ort weggeschickt werden“, erklärt Franz Mrasek. „Man muss sie zurückholen“. Mittlerweile sind mit rund 550 Karten vier dicke Alben gefüllt. Außer zu Mering gibt es auch gefüllte Alben mit Karten aus anderen Orten des Landkreises von A wie Adelzhausen bis Z wie Ziegelbach.

Bald schon eine Rarität wird die Karte vom Meringer Heimatmuseum in der Schlossmühle sein, das derzeit aus brandschutztechnischen und statischen Gründen geräumt werden muss. Seine aus Fotos selbst gestaltete Karte schickte Hans Weber 1997 als Weihnachtsgruß an den Sammler und Kollegen im Heimatverein.

Lesen Sie zur Meringer Ortschronik auch:

Als Merings Krautköpfe im Schlafwaggon gefahren wurden

Als der „Siedlerstolz“ noch in den Vorgärten von Mering-St. Afra stand

Wie Eduard Ettensberger Mering geprägt hat

Das Meringer Krankenhaus war ein Sorgenkind

Als in Mering noch der „Eiskönig“ regierte

Die Meringer Ortschronik wird ein „dicker Wälzer“