Frau beobachtet verdächtigen Vorfall in Eismannsberg

In dem Rieder Ortsteil Eismannsberg machen sich zwei Unbekannte an einem Auto zu schaffen. Die Polizei sucht nun nach ihnen.

Eine Frau hat in dem Rieder Ortsteil Eismannsberg eine verdächtige Beobachtung gemacht. Nach Angaben der Polizei sah sie am Freitag gegen 0.35 Uhr von ihrem Anwesen aus, wie sich zwei Unbekannte an einem geparkten Auto „zu schaffen“ machten.

Sie konnte erkennen, dass die Fahrzeuginnenbeleuchtung an ging und somit die Türen geöffnet wurden. Die Zeugin rief in Richtung der Unbekannten, was diese zur Flucht veranlasste.

Vorfall in Eismannsdorf: Auto wohl nicht versperrt

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Pkw nicht versperrt war. Es konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Unbekannten stahlen nichts. Der Pkw wurde offensichtlich nicht nach Wertgegenständen durchsucht. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Bekleidung der Unbekannten wird wie folgt beschrieben: Kapuzenpulli, grüner Parker und weiße Handschuhe, mehr ist zu den Personen nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg entgegen, Telefon 0821/323-1710. (schr-)