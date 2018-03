vor 37 Min.

Freie Wähler werten viele Projekte als ihren Erfolg

Die freien Wähler in Ried: (von links): Josef Kölnsperger, Johann Weiß, Sabrina Hruschka und Thomas Metzger.

Bei ihrer Generalversammlung zählen sie zahlreiche Entwicklungen auf. Kritisiert wird die Lebensqualität.

Die Generalversammlung der Freien Wähler Ried sorgte für gute Stimmung bei den zahlreich erschienenen Mitgliedern im Rieder Hof. Zu einem, weil trotz des Abgangs von Roswitha Goltze im Gremium der Vorstandschaft eine personelle Erneuerung mit Sabrina Hruschka gelang und zum anderen, weil Johann Weiß auf eine erfolgreiche Bilanz 2017 zurückblicken konnte.

Es wurde deutlich Position gegen den geplanten Schweinemaststall zwischen Ried und Hörmannsberg bezogen. Zudem seien zahlreiche Projekte in der Gemeinde auf den Weg gebracht worden, für die sich die Freien Wähler eingesetzt hatten. Grundlage für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen sei der Gemeindeentwicklungsplan, bei dessen Entwicklung Paul Graf die Leitung übernommen hatte. Weiß verwies darauf, dass die Stelle der Kümmerin aus einem Antrag der Freien Wähler hervorgegangen sei, in dem die Verwaltung aufgefordert wurde, Konzepte für Seniorenwohnen zu prüfen. Mit Stolz blickte er auf die zukunftsträchtige Gestaltung der Ortsmitte, die mit Dorfplatz, Café und ökologischem Ausbau des Eisenbachs mehr sei als „nur ein Supermarkt am falschen Fleck“.

Dass die Gemeinde sich inzwischen selbst das Ziel der Freien Wähler aus dem Wahlkampf, „familienfreundlichste Gemeinde im Landkreis zu werden“, gesteckt habe, ordnete er dem offenen und bürgerfreundlichen Kurs von Bürgermeister Erwin Gerstlacher zu. In den letzten vier Jahren seien im Gemeinderat so viele Projekte angestoßen worden wie in den letzten 15 Jahren zuvor nicht, sagte Weiß.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft hielt Paul Graf einen Vortrag zum Thema „Verkehr in Ried“. Er berichtete von einem Gespräch mit einer Bürgerin, die eine Ackerfläche besitzt, auf der die zukünftige Umgehungsstraße geplant ist. Sie habe deutlich zu verstehen gegeben, dass die Gemeinde sie enteignen müsste, um auf ihrem Grundstück eine Straße zu bauen. Für die Fahrradwege hätten die Landwirte gerne einen Teil verkauft, für die Umgehungsstraße werde die Gemeinde hier bei einigen auf Widerstand stoßen, war sich die Anliegerin sicher. Das habe sich auch in weiteren Gesprächen bestätigt, sagte Graf. Die Tatsache, dass die geplante Strecke auf der Südseite von Hörmannsberg und Ried geplant und quer durch viele Felder führe, habe das Potenzial, die Bürgerschaft zu spalten. „Enteignungen oder ähnliche Maßnahmen werden die Freien Wähler Ried auf keinen Fall unterstützen“, sagte Graf.

Unverständnis zeigte er für die Wählergemeinschaft Lebensqualität Ried, die die Umgehungsstraße um jeden Preis sofort forciere, ohne andere Optionen und deren Auswirkungen auf den Verkehr überhaupt in Erwägung zu ziehen. Josef Kölnsperger sah in der Sache eine gewisse Doppelmoral bei der Lebensqualität: Die Gruppierung, die aus der Bürgerinitiative gegen den geplanten Hühnerstall entstanden ist, der nur einige hundert Meter entfernt von den Häusern der Mitglieder geplant wurde, müsste seiner Meinung nach eigentlich wissen, was das für die betroffenen Menschen bedeute.

Graf stellte heraus, dass eine Priorisierung des Bauvorhabens mit dem Beginn der Grundstücksverhandlungen einhergehen würde und somit mit der Festlegung auf die geplante Strecke. Derzeit prüfe die Gemeinde eine mögliche nördlich Umgehung, da diese zielführender und nachhaltiger sei. Graf hält aber die Chancen für die Umsetzung aufgrund der baulichen Herausforderungen für „nicht einfach“, da am Ende das Nutzen-Kosten-Verhältnis stimmen müsse.