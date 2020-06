vor 1 Min.

Friedberg: 19-Jähriger will Traktor überholen und kollidiert mit ihm

Ein 19-Jähriger will auf der AIC 10 auf Höhe Friedberg mit seinem Motorrad einen Traktor überholen. Dabei hat er jedoch nicht mit dem Vorhaben des Traktorfahrers gerechnet.

Ein junger Motorradfahrer stieß beim Überholen mit einem Traktor zusammen. Der 19-Jährige war am Dienstagmittag mit seiner Kawasaki auf der Kreisstraße AIC 10 von Paar her kommend in Richtung Harthausen unterwegs. Nachdem zunächst ein Lkw einen Traktor überholt hatte, setzte auch der 19-Jährige zum Überholen des Traktors an.

Unfall bei Friedberg: 19-Jähriger wollte Traktor überholen

Der 57-jährige Traktorfahrer bog jedoch mit seinem Fahrzeug nach links in ein Feld ein. Dabei stieß der Motorradfahrer mit ihm zusammen und wurde nach Angaben der Friedberger Polizei leicht verletzt. Zudem entstand an dem Motorrad ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (pos)

