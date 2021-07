Friedberg

13:00 Uhr

Bauschutt im Landschaftsschutzgebiet bei Rohrbach

Die Ausgleichsfläche in der Nähe von Rohrbach ist ein Landschaftsschutzgebiet.

Plus Auf einer Ausgleichsfläche in der Nähe von Rohrbach wurde Bauschutt entdeckt. Wo dieser herkommt und was dagegen unternommen werden soll.

Von Tatjana Tiefenthal

Die Ausgleichsfläche südlich von Rohrbach sollte eigentlich wiesenreich und naturnah gestaltet sein. Schließlich ist das Gebiet zusätzlich als Landschaftsschutzgebiet deklariert. Allerdings wurde auf einem Teil der Fläche mit Ton und Kies versetzte Erde entdeckt. Wo der Bauschutt herkommt und was jetzt damit passieren soll.

