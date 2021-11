Die ersten Bilder bei der Friedberger Kunstauktion sind schon weg

Mit einer Kunstauktion startet der 5. karitative Christkindlmarkt in Friedberg.

Früher als sonst startete dieses Jahr der Karitative Christkindlmarkt in sein 50. Jubiläum: Noch bevor die ehrenamtlichen Gruppen ab kommenden Donnerstag ihre Angebote im Adventshaus in der Bauernbräustraße präsentieren werden, wurden dort am Wochenende Bilder des Hobbymalers Werner Grabler für den guten Zweck angeboten. Und einige Kunstfreunde hatten es besonders eilig, „die haben ihre gekauften Bilder gleich mitgenommen“, berichtet Organisatorin Ulrike Sasse-Feile.

Das schlechte Wetter und die angekündigte Verschärfung der Corona-Regeln hatte zwar manchen vom Besuch der Ausstellung abgehalten, „aber ich bin sehr dankbar, dass schon rund 1000 Euro zusammengekommen sind“. Ab kommenden Donnerstag bis einschließlich Sonntag hängen die Bilder noch im Adventshaus. Die Ausstellung, die Werner Grabler vielsinnig „Fribberg 2.0“ betitelt hat, zeigt Friedberger Motive sowie Menschen aus Grablers Blickwinkel. Der Erlös kommt Projekten in Tansania und Indien zugute, die vom Verein für karitative Aufgaben unterstützt werden. Insgesamt wurden seit Gründung der Aktion über eine Million Euro gespendet.

Wegen Corona: Adventshaus statt Christkindlmarkt um St. Jakob

Ulrike Sasse-Feile und ihr Mitorganisator Thomas Treffler haben für den Jubiläumsmarkt alles vorbereitet, der wegen der Pandemie leider nicht traditionell an Ständen um die Kirche St. Jakob stattfinden kann, sondern – wie schon im Vorjahr – im Adventshaus, wo die ehrenamtlichen Gruppen diese Woche einziehen und aufbauen. „Wir hoffen, dass uns die Marktbesucher treu bleiben und uns wieder solidarisch unterstützen für die karitativen Projekte.“

Das „Adventshaus“ in der Bauernbräustraße 12 hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Donnerstag, 25. November, 16 bis 20 Uhr; Freitag 26. November, 16 bis 20 Uhr; Samstag, 27. November, 14 bis 20 Uhr und Sonntag, 28. November, 10 bis 16 Uhr.

Weitere Infos gibt es unter www.karitativer-christkindlmarkt.com. Unterstützen kann man den Förderverein auch auf folgendem Spendenkonto: IBAN: DE82 7205 0000 02405 9198 2; BIC: AUGSDE77XXX (Stadtsparkasse Augsburg). (AZ)