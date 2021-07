Friedberger Allgemeine hilft: Hörgerät wieder bei seinem Besitzer

Die Firma Kniess suchte den Besitzer eines verloren gegangenen Hörgeräts. Nach einem Artikel der Friedberger Allgemeinen gibt es ein Happy End.

Als Seniorchef Christian Knieß in seiner Eisenwarenhandlung in der Friedberger Marquartstraße ein Hörgerät fand, gab er eine Anzeige in der Friedberger Allgemeinen auf, um den Besitzer ausfindig zu machen. Die Aktion sorgte für einiges Aufsehen - nur den Eigentümer erreichte sie nicht. Das änderte sich, als unsere Redaktion berichtete.

Der Besitzer des Hörgeräts ist Abonnent der Zeitung und las den Artikel. Er freute sich so sehr über die Geste von Knieß, dass er sich bei ihm persönlich bedankte und ihm ein kleines Geschenk brachte. Der ältere Mann hätte nie gedacht, dass er es beim Einkauf in diesem Geschäft, in dem er Stammkunde ist, verloren hat.

Seine Tochter holte das Hörgerät derweil für ihn bei der Iffland Hören-Filiale in der Bahnhofstraße ab. Das Hörgeräte-Fachgeschäft hatte in der Zwischenzeit die Seriennummer des verloren gegangenen Modells über den Hersteller herausgefunden, der sich dann umgehend bei dem Geschäft gemeldet hat, das dieses Hörgerät an den Dasinger verkauft hat. Eine schöne Geschichte mit einem guten Ende.

