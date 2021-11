Pallottinerpater Sascha-Philipp Geißler wird neuer Generalvikar in Hamburg

Der ehemalige Wallfahrtsdirektor von Herrgottsruh in Friedberg übernimmt eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Der Pallottinerpater und langjährige Wallfahrtsdirektor von Herrgottsruh, Sascha-Philipp Geißler (45), wird neuer Generalvikar des Erzbistums Hamburg. Geißler beginnt ab Januar zunächst als stellvertretender Generalvikar und übernimmt ab 1. Februar die volle Verantwortung.

Geißler wurde 1976 in Siegen geboren. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann trat er 1998 in den Pallottinerorden ein. Er studierte Philosophie und Theologie und wurde 2006 vom damaligen Limburger Bischof Franz Kamphaus zum Priester geweiht. Danach arbeitete er zunächst als Seelsorger in Olpe/Sauerland und Limburg. In dieser Zeit absolvierte er eine journalistische Fortbildung und begann seine Mitarbeit in der Redaktion der Pallottiner-Zeitschrift "das zeichen".

Von Friedberg nach Hamburg

Von 2011 bis 2020 war er Wallfahrtsdirektor in Friedberg, ab 2016 Prodekan und zeitweise Mitglied der Provinzleitung seines Ordens. Seit 2020 leitet er die Pfarrei Seliger Johannes Prassek in Hamburg.

Der Generalvikar ist der Stellvertreter des Bischofs. Er wird vom Bischof frei ernannt und kann von ihm jederzeit wieder abberufen werden. Mit der Amtszeit des Bischofs endet auch die Amtszeit des Generalvikars. (AZ)