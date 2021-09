Neue Rucksäcke für das Kinderheim Friedberg

Die Firma Koffer-Kopf spendet knapp 30 Rucksäcke an die Kinder im Friedberger Kinderheim.

Jedes Jahr können sich Kinder aus dem Kinderheim Friedberg über neue Rucksäcke der Firma Koffer-Kopf freuen. Bei der Aktion werden nicht nur Schul- und Freizeitrucksäcke, sondern auch stylische Accessoires wie Bauchtaschen an die Kinder gespendet. "Für uns ist wichtig, dass jeder das bekommt, was er braucht. Die Kinder können sich dann selbst aussuchen, was ihnen gefällt", sagt Geschäftsführerin Laura Faller.

Justin hat sich einen grau-blauen Rucksack ausgesucht. Der angehende Sechstklässler braucht den Stauraum für Ausflüge und andere Freizeitabenteuer. Auch Emilia freut sich über ihren neuen, rosa Rucksack. Der eignet sich perfekt als neue Sporttasche. Und Ali kommt nach den Sommerferien in die fünfte Klasse, dafür ist der neue Tornister genau richtig.

"Wir führen die Tradition unseres Opas gerne fort. Gegenseitige Unterstützung ist einfach wichtig", sagt Tabea Faller, zuständig für das Marketing der Firma. Neben den Kindern bereitet auch Jürgen Hammer die jährliche Aktion Freude. "Die Spende ist nicht nur eine finanzielle Erleichterung. Die Kinder haben so auch Rucksäcke, die vom Motiv und der Größe her passen", sagt der Bereichsleiter des Kinderheims. Das Team des Georg-Fendt-Hauses bedankt sich ganz herzlich für diese Unterstützung, denn "es ist schön, die Kinder mit ihren neuen Ranzen durch die Flure rennen zu sehen", meint eine Mitarbeiterin der Einrichtung.