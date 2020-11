vor 34 Min.

Friedberger Osteopathin bringt Hunde wieder auf die Beine

Tina Goldstein, Osteopathin und Physiotherapeutin für Hunde, behandelt Vierbeiner in ihrer neuen Praxis in Friedberg.

Plus Tina Goldstein, Osteopathin und Physiotherapeutin für Hunde, aus Friedberg hat ihren absoluten Traumjob gefunden. Wie sie zu dem Beruf gekommen ist.

Von Sina Stegmüller

"Ach schau, da ist ja der Buz!" Diesen Satz bekommt Tina Goldstein fast täglich zu hören, wenn sie mit ihrem elfjährigen Hund namens Buz - liebevoll auch Buzi genannt - spazieren geht. Die Friedbergerin und ihr treuer Begleiter sind bekannt im Wittelsbacher Land - vor allem bei anderen Hundebesitzern, deren Tieren sie bei Beschwerden hilft.

Nach ihrem Fachabitur war Tina Goldstein zunächst sieben Jahre lang als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen tätig. "Meine Passion war es aber schon immer, mit Tieren zu arbeiten", sagt sie. Um ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen, eröffnete die Tierliebhaberin zunächst einen Betreuungsservice für Kleintiere und machte sich damit selbstständig.

Mittlerweile besteht Goldsteins Arbeit nicht mehr ausschließlich aus der Betreuung von Kleintieren, sondern vor allem aus der physiotherapeutischen und osteopathischen Behandlung von Hunden. Im Juni diesen Jahres konnte sich Tina Goldstein zudem den Traum einer eigenen Praxis erfüllen: Tierzeit ist nun in der Aichacher Straße in Friedberg zu finden. Doch wie kam die Friedbergerin zu ihrer Berufung?

Schicksal: Praxishund Buz war der Auslöser

"Mein Hund Buz, den ich vor zehn Jahren im Hochsommer aus einem abgeschlossenen Auto gerettet habe, hatte schon als Junghund Probleme beim Gehen" erklärt Tina Goldstein. Um ihrem Vierbeiner zu helfen, befasste sie sich mit Therapiemöglichkeiten für Hunde und beschloss dann, selbst eine Ausbildung zu absolvieren: zur Physiotherapeutin und Osteopathin für Hunde.

Nach zwei Jahren Lernphase in Augsburg und Karlsruhe behandelt die Therapeutin in Ausnahmefällen auch Katzen, Ziegen, Hasen oder sogar Alpakas. Spezialisiert ist sie jedoch auf Hunde, die zum Beispiel mit Rückenschmerzen, Lähmungen oder Arthrosen in ihre Praxis kommen. Einfühlungsvermögen ist gefragt: "Der Hund kann nicht sagen, wo und seit wann er Schmerzen hat, man muss lernen, das zu spüren", erklärt Tina Goldstein: "Andersherum kann ich dem Hund auch nicht erklären, dass es während der Behandlung mal kurz wehtun wird, bei Menschen ist das natürlich anders."

Die Physiotherapie bezieht sich dabei hauptsächlich auf Massagen oder Muskelaufbau- und Koordinationstraining nach Operationen. Die Osteopathie dagegen "spürt das Problem im gesamten System und löst dabei zum Beispiel Blockaden in der Wirbelsäule über die Behandlung der Organe", so Goldstein. Neben den klassischen Methoden bietet sie außerdem Blutegel-Behandlungen, Lasertherapie, Akupunktur, Ernährungsberatung und in Zukunft sogar die Sport-Physiotherapie an.

Entspannung im Café-Ambiente der Physiotherapie-Praxis

"Meine Kunden kommen mit ihren Tieren sehr gerne in meine Praxis", erzählt die Therapeutin. Verständlich: Die Atmosphäre bei Tierzeit hat wenig mit dem klinischen Charme einer Arztpraxis zu tun: Statt grellem Licht und steriler Einrichtung wird man bei Tina Goldstein durch Café-Ambiente überrascht und kann sich entspannen, während dem Vierbeiner seine Schmerzen genommen werden.

