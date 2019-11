21.11.2019

Gegenaktion zum Black Friday in Mering

Abfallwirtschaft wirbt auf Wochenmarkt für mehr Nachhaltigkeit

Grenzenloser Konsum und Ressourcenverschwendung schaden unserer Umwelt. Darauf weist die kommunale Abfallwirtschaft mit einer besonderen Aktion hin und appelliert, diesem Verhalten etwas entgegenzusetzen.

Anlass ist der sogenannte „Black Friday“, der heuer auf den 29. November fällt. Doch bereits vorher sind die Rabattaktionen gerade auch beim Internethandel in vollem Gange. Deshalb ruft die Kommunale Abfallwirtschaft am Freitag, 22. November, zum KaufFREItag auf. Zum Ende der Europäischen Woche der Abfallvermeidung soll der sonst so konsumorientierte Black Friday auf diese Weise umgewandelt werden. Jeder Verbraucher habe es in der Hand zu überlegen, ob er das, was er kaufen will, wirklich brauche und ob er daran auch länger Freude haben wird. Weitere Tipps für einen nachhaltigen Konsum geben die Abfallberaterinnen der Kommunalen Abfallwirtschaft Aichach-Friedberg an diesem Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Mering in Kooperation mit dem Bündnis Nachhaltiges Mering.

Folgende Tipps formuliert die Kommunale Abfallwirtschaft für einen nachhaltigen Einkauf:

l Kaufen Sie nur, was Sie tatsächlich brauchen und das in langlebiger Qualität.

lGut Erhaltenes kann repariert oder upcycelt werden. Unterstützung erhalten Sie im Repair-Café oder bei Vhs-Kursen. Das Programm finden Sie auf der Homepage www.vhs-aichach-friedberg.de. Nutzen Sie die Verschenkbörse https://abfallwirtschaft.lra-aic-fdb.de/index.php/verschenkboerse.html oder karitative Einrichtungen.

lPlanen Sie Einkäufe und kaufen Sie nur, was auf dem Zettel steht.

l Kaufen Sie regional, saisonal, unverpackt und möglichst in Bioqualität.

lKaufen Sie nur so viel Lebensmittel, wie Sie brauchen.

l Nehmen Sie zum Einkauf einen Korb, eine Tasche, Stoffbeutel mit.