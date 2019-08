00:31 Uhr

Gemeinderäte sprechen sich für Spielplatz aus

Für das Baugebiet an den Holleräckern in Merching soll ein großes Balancier- und Klettergerät angeschafft werden. Die Finanzverwaltung ist davon aber nicht begeistert

Von Christina Riedmann-Pooch

Viele Themen sind vor der Sommerpause noch in der jüngsten Sitzung des Merchinger Gemeinderats besprochen worden.

Das Baugebiet an den Holleräckern ist längst bewohnt, aber noch ist der geplante Spielplatz nicht vorhanden. 4076 Euro würde das Gerät kosten, ein Aufbau durch die Fachfirma liege bei 3250 Euro. Für 2019 sind Restmittel in Höhe von 3000 Euro flüssig, weitere 1000 Euro sind bereits insgesamt von den beiden Merchinger Zweigstellen der Raiffeisenbank und Sparkasse zugesagt. Somit fehlten demnach rund 2100 Euro für die Einrichtung des Balancier- und Klettergeräts, das der Juki-Verein nach reiflicher Überlegung empfohlen hatte: Es ist für viele Kinder gedacht, die darauf gemeinsam spielen und toben können.

Die Finanzverwaltung warnte, über- und außerplanmäßige Ausgaben durchzuführen, die nicht „unumgänglich und zwingend eilig durchzuführen seien“: Bei den meisten Projekten – etwa Kinderkrippe oder Schulsanierung – lägen die meisten Ausschreibungsergebnisse deutlich über der Kostenschätzung. Zudem seien etwa durch die Umlage oder den Abwasserzweckverband Obere Paar erhebliche überplanmäßige Ausgaben angefallen.

Monika Scheibenbogen konnte das Verschieben des Projektes auf 2020 nicht nachvollziehen – ganz besonders nicht wegen der Höhe des Betrags. Außerdem habe der Juki-Verein so viel Positives für die Gemeinde bewirkt, gerade das solle man nicht vergessen, erinnerte sie. Von einer abgespeckten Lösung mit einer Schaukel hielt sie nichts: „Einer sitzt droben, und die anderen sehen zu.“

Auch Eugen Seibert war sich sicher, dass man den Fehlbetrag irgendwie stemmen könne: „Wir werden das Geld schon zusammenbringen.“ Zwei Jahre lang warte man bereits auf den Spielplatz unterstrich Werner Schrom, auch er sah den finanziellen Einsatz nicht als „Riesensache“. Eduard Lutz rief zudem ins Gedächtnis, dass man in der Vergangenheit nicht unbedingt eine Fachfirma dazu beauftragt habe. Wichtig sei nur die Abnahme durch den TÜV. Einstimmig wurde der Antrag der Jugendbeauftragten angenommen, einen etwaigen Fehlbetrag nahmen die Räte billigend in Kauf. Gleichzeitig wurde die Annahme der Spenden für das Spielgerät genehmigt.

Definitiv beschlossen wurde die wegen des Emmisionsschutzes beantragte Planänderung an der Kirchfeldstraße, die wie berichtet ausschließlich die direkte Nachbarschaft des Landgasthof Aumiller betrifft.

Zwei Betriebsleiterwohnungen, einmal mit einer Wohnfläche von 300 Quadratmetern und einmal mit einer Wohnfläche von rund 235 Qudratmetern, wurden für das Gewerbegebiet am Lerchenberg beantragt. „Sehr sportlich“ nannte Monika Scheibenbogen die Größenordnung der Wohnungen – gerade die mit einer Wohnfläche mit 300 Quadratmetern sei die bisher größte Wohnung im Gewerbegebiet.

Eugen Seibert legte dar, dass in der Satzung der entscheidende Begriff „untergeordnet“ lauten würde. Das sei gegeben. Leider habe man damit nicht festgelegt, wie groß so eine Wohnung maximal sein dürfe. Formal entspreche der Antrag aber den Vorgaben. Christian Eckmann erinnerte daran, dass dem Bewerber klar sein müsse, dass er nun selbst darin wohnen darf. Wie groß eine Wohnfläche sein dürfe, bleibe jedem selbst überlassen. In der Vergangenheit sei allen wichtig gewesen, dass dieses Gebiet kein reines Wohngebiet ist. Beide Anträge wurden mit einer Gegenstimme positiv beschieden.

Großes Lob gab es für die Merchinger Gemeindeverwaltung beim Abnahmeaudit für das sogenannte Informations-Sicherheitsmanagement-System in zwölf Schritten (ISIS12). Der Standard sei nahezu vorbildlich umgesetzt worden. Ausdrücklich sehr positiv wurde die Telefonanlagen-Datenschutzansage vom zuständigen Informatiker und Auditor bewertet.

Diese war von Bürgern und auch von Mitgliedern des Gemeinderats ganz anders wahrgenommen worden: Sogar ein Antrag zur Änderung lag schon vor, weil die Ansage als zu lange und zu ausführlich empfunden wurde. Der positive Abschlussbericht wird nun an die Förderstelle weitergegeben, die über die Höhe der Zuwendungen für die Gemeinde entscheidet. (Symbolfoto: Anton Schlickenrieder)

