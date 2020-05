16:27 Uhr

Gewinnspiel in Friedberg: 500 Euro für die Tochter, 500 für den Lift

Theresia und Konrad Reichhold aus Friedberg gewinnen das Retro-Rätsel. Was sie mit ihren 1000 Euro anfangen wollen.

Von Michael Postl

Sie selbst benutzt ihr Handy kaum. Dennoch dauerte es nicht lang, bis Theresia Reichhold erkannte, dass es vor einiger Zeit, als Taschenradios noch modern waren, kein Verbotsschild für Mobiltelefone gab.

Das Schild war nämlich für das Retro-Rätsel der Friedberger Allgemeinen in ein Bild aus der Mitte des 20. Jahrhunderts eingearbeitet worden. Für das Gewinnspiel mussten die Teilnehmer feststellen, welcher Gegenstand nachträglich in das Bild integriert wurde.

Die Gewinner aus Friedberg geben auch etwas an ihre Tochter ab

Theresia und Konrad Reichhold hatten direkt den richtigen Riecher und sagten sofort ihrer Tochter Bescheid. „Die kennt sich mit Computern viel besser aus als wir“, sagt Theresia Reichhold und lacht. Die Tochter schrieb sogleich eine Mail mit der Lösung des Retro-Rätsels an unsere Redaktion.

Am Freitagnachmittag bekam sie dann die frohe Nachricht und gab sie schnell an ihre Mutter weiter. „Wir haben noch nie etwas gewonnen“, sagt Theresia Reichhold freudestrahlend. „Und dabei machen wir schon seit seit Jahren beim Retro-Rätsel der Zeitung mit“, fügt ihr Mann Konrad hinzu.

Die Gewinner des Retro-Rätsels aus Friedberg: Ein Treppenlift soll's sein

Nun, nach über 30 Jahren Abonnement der Friedberger Allgemeinen und noch mehr Fehlversuchen ist der Gewinn da. „Wir sind beide nicht mehr so gut zu Fuß“, sagt Theresia Reichhold. „Deshalb wollen wir unsere Treppe umbauen und einen Lift integrieren.“

Die gesamten 1000 Euro Preisgeld verwendet das seit 58 Jahren verheiratete Ehepaar jedoch nicht. „500 Euro bekommt unsere Tochter von uns geschenkt.“ Denn die helfe immer, wenn es um technische Dinge geht - zum Beispiel das Verschicken von Mails oder die Anschaffung eines Laptop. „Das hat sie sich verdient“, sagen die glücklichen Gewinner unisono.

Manchmal reift das Gewinnerpaar aus Friedberg doch zum Handy

Seit über 58 Jahren leben die beiden Rentner nun schon in Friedberg, gebürtig kommen die 82-jährige Theresia Reichhold und ihr 86-jähriger Mann ebenfalls aus der Region. Sie ist in Gersthofen aufgewachsen, er in Friedberg. Hier haben sie auch ihre drei Kinder und die beiden bereits erwachsenen Enkel.

„Wir gehen gemeinsam durch Dick und Dünn. Jetzt freuen wir uns natürlich auf die Zeit nach der Pandemie, wenn wir die Kinder wieder sehen dürfen.“ In solchen Fällen greifen die Großeltern dann doch einmal zum Handy.

