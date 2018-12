vor 50 Min.

Glonnauer Dreigesang bei „Wir in Bayern“

Brigitte Schäffler, Elisabeth Lugmair und Gabi Haslauer (von links) sind im Bayerischen Fernsehen in der aktuellen Folge von „Wir in Bayern zu sehen.

Drei Musikerinnen aus Ried treten im im Fernsehen auf.

Die drei Rieder Musikerinnen Gabi Haslauer, Brigitte Schäffler und Elisabeth Lugmair pflegen als Glonnauer Dreigesang die traditionelle Musik Damit sind sie nun im Bayerischen Fernsehen in der aktuellen Folge von „Wir in Bayern zu sehen.

Am Donnerstag, 20. Dezember ab 16.15 Uhr begrüßt Schauspielerin Carina Dengler alias „Kathi“ aus „Dahoam is Dahoam“ für das Heimatmagazin „Wir in Bayern“ im BR Fernsehen den Glonnauer Dreigesang aus Ried.

Die wöchentlichen Videoblog-Beiträge, in denen „Kathi“ nützliches Wissen rund um bayerisches Brauchtum und heimische Traditionen präsentiert, sind regelmäßig im Heimatmagazin zu sehen. Dieses Mal lässt sie sich von Gabi Haslauer, Brigitte Schäffler und Elisabeth Lugmair in die Kunst des Dreigesangs einweisen und erklären, was ihn ausmacht. Dabei geben der Glonnauer Dreigesang nicht nur eine Kostprobe ihres Könnens, auch „Kathi“ stimmt mit ein und versucht sich an den vorweihnachtlichen Liedern „Es wird scho glei dumpa“ und „Es mog net finster wern“.

Das Heimatmagazin „Wir in Bayern“ sendet von Montag bis Freitag zwischen 16.15 und 17.30 Uhr faszinierende Geschichten aus und über Bayern. Die Moderatoren Andrea Lauterbach, Dominik Pöll, Sabine Sauer und Michael Sporer plaudern im „Wir in Bayern“-Wohnzimmer mit interessanten Studiogästen, bereiten mit Kochprofis leckere Köstlichkeiten zu und präsentieren praktische Servicetipps für alle Bereiche des Alltags.

Nach Ausstrahlung ist der Beitrag unter www.br.de/br-fernsehen/sendungen/wir-in-bayern abrufbar.

